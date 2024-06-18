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«Паводок показал необходимость обновления» - Ключи от 15 автомобилей вручил спасателям аким Костанайской области
«Паводок показал необходимость обновления» - Ключи от 15 автомобилей вручил спасателям аким Костанайской области
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