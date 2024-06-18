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≡ «Паводок показал необходимость обновления» - Ключи от 15 автомобилей вручил спасателям аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49414
«Паводок показал необходимость обновления» - Ключи от 15 автомобилей вручил спасателям аким Костанайской области
Отправлено: 18.06.24 - 13:12
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- Это был дополнительный закуп. Каждый день у нас новые вызовы, чрезвычайные ситуации, поэтому приходится приспосабливаться под них и обновлять автомобильный парк нашего департамента, - отметил замначальника службы пожаротушения Куаныш БАЙТУРСЫНОВ.
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boss
§ boss
(Пользователи)
Регистрация:
15.04.19
Сообщений:
11
Re: «Паводок показал необходимость обновления» - Ключи от 15...
Отправлено: 18.06.24 - 13:12
#1
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У Хайлюкса проходимости нет, от слова совсем.А за его ценник можно купить 2 УАЗа Фермер.Вот у него вместимость и проходимость на уровне.Хайлюкс-автомобиль для трассы.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10433
Re: «Паводок показал необходимость обновления» - Ключи от 15...
Отправлено: 18.06.24 - 22:14
#2
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----Тоже цены смущают . Почему бы не выложить весь список авто и с ценой ?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6238
Re: «Паводок показал необходимость обновления» - Ключи от 15...
Отправлено: 18.06.24 - 22:51
#3
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Цитата:
boss:
за его ценник можно


Действительно: - зачем ПРОСТЫМ спасателям авто из списка "премиум" ( там % 40 цены- это бренд марки): - купите УАЗ-ики; НИВЫ-ы - им в самый раз.
Друг госслужащих - выиграл тендер по обеспечению спасателей этими авто - ларчик просто открывается.
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