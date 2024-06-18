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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 17:23
Цитата:
Показатель одобрения деятельности Президента с 22 по 28 января 2024 года составил 76,2% wciom.ru©
abaika95:
но потом у путина рейтинги стали падать
но потом у путина рейтинги стали падать
Показатель одобрения деятельности Президента с 22 по 28 января 2024 года составил 76,2% wciom.ru©
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 17:30
Цитата:
да действительно, чтобы ты не путал юг казахстана с узбекистаном
abaika95:
Ну географию всё-таки пропускать не стоило
Ну географию всё-таки пропускать не стоило
да действительно, чтобы ты не путал юг казахстана с узбекистаном
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 38848
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 18:47
Что меня поражает, это то, как россияне с радостью практически убивают пленных украинцев в концлагерях, пытая их голодом.
Украинцы откармливают русских пленных.
Вроде славяне.
Но одни из них очень жестоки и неадекватны..
Украинцы откармливают русских пленных.
Вроде славяне.
Но одни из них очень жестоки и неадекватны..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 21:23
Видео издевательств всу над военнопленными РФ
[img]<a href='https://postimg.cc/G9YNxTHR' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/PfFjhmHC/Screenshot-2024-06-18-21-17-10-984-app-rvx-android-youtube-edit.jpg' border='0' alt='Screenshot-2024-06-18-21-17-10-984-app-rvx-android-youtube-edit'/></a>[/img]
[Исправлено: Gljuk, 18.06.2024 - 22:16]
[img]<a href='https://postimg.cc/G9YNxTHR' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/PfFjhmHC/Screenshot-2024-06-18-21-17-10-984-app-rvx-android-youtube-edit.jpg' border='0' alt='Screenshot-2024-06-18-21-17-10-984-app-rvx-android-youtube-edit'/></a>[/img]
[Исправлено: Gljuk, 18.06.2024 - 22:16]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:20
Цитата:
---Кто тебе такое сказал ? Никаких кругов не проходил .Спокойно за 5 месяцев получил .Сочиняешь , однако ?
abaika95:
Русские из Казахстана сколько не спрашивал 7 кругов ада проходят чтобы гражданство получить
Русские из Казахстана сколько не спрашивал 7 кругов ада проходят чтобы гражданство получить
---Кто тебе такое сказал ? Никаких кругов не проходил .Спокойно за 5 месяцев получил .Сочиняешь , однако ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:27
Цитата:
----Посмотрите состав сборных по футболу Франции и Бельгии на чемпионате Европы .Идёт глобализация .
abaika95:
Только для увеличения количества таджиков
Только для увеличения количества таджиков
----Посмотрите состав сборных по футболу Франции и Бельгии на чемпионате Европы .Идёт глобализация .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:30
Цитата:
----Как же вы правы!!!
N0name:
Рядовой Россия не была и тем более не станет.
Рядовой Россия не была и тем более не станет.
----Как же вы правы!!!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:31
Цитата:
---Как же вы верно всё подметили!!!
таноми52:
111-2. Жажда самовыражения,самолюбования, графомания (душа ликует, когда он видит буквы, набранные им!)
111-2. Жажда самовыражения,самолюбования, графомания (душа ликует, когда он видит буквы, набранные им!)
---Как же вы верно всё подметили!!!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:33
Цитата:
---Не всегда надо верить цифрам wciom.ru
N0name:
составил 76,2% wciom.ru©
составил 76,2% wciom.ru©
---Не всегда надо верить цифрам wciom.ru
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:37
Цитата:
---Конкретные факты есть ? Или как всегда - вбрось ? Документально можешь .Только не с ватного болота ?
111:
как россияне с радостью практически убивают пленных украинцев в концлагерях, пытая их голодом.
как россияне с радостью практически убивают пленных украинцев в концлагерях, пытая их голодом.
---Конкретные факты есть ? Или как всегда - вбрось ? Документально можешь .Только не с ватного болота ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:41
Цитата:
Конечно, специально нагнетает, чтобы посеять межнациональную рознь. Абайка же сказал - чем больше тут обсуждается Украина - тем хуже его отношение к русским. Не дословно, но смысл такой.
Гога:
Или как всегда - вбрось ?
Или как всегда - вбрось ?
Конечно, специально нагнетает, чтобы посеять межнациональную рознь. Абайка же сказал - чем больше тут обсуждается Украина - тем хуже его отношение к русским. Не дословно, но смысл такой.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:43
В Киеве расстреляли казахстанского активиста, критиковавшего Токаева Неизвестный в Киеве произвел несколько выстрелов в казахстанского активиста Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца.----Как говорится - ищите кому это выгодно ? Надеюсь 111 даст оценку этому событию ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:44
Цитата:
----Куда КНБ смотрит?
maxsaf:
Конечно, специально нагнетает, чтобы посеять межнациональную рознь.
Конечно, специально нагнетает, чтобы посеять межнациональную рознь.
----Куда КНБ смотрит?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:44
Цитата:
А может лучше не надо?
Гога:
Надеюсь 111 даст оценку этому событию ?
Надеюсь 111 даст оценку этому событию ?
А может лучше не надо?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:49
Цитата:
Вот именно
Цитата:
Про Россию понятно, но там не только русские живут, и не только же русские в СВО участвуют, там и Ахмат, и буряты, и казахи. А как же русские в Казахстане, тоже к ним отношение зависит от обсуждения здесь, на форуме, животрепещущих тем?
Гога:
--Куда КНБ смотрит?
--Куда КНБ смотрит?
Вот именно
Цитата:
abaika95: От ваших постов,комментариев и реплик зависит отношение к России к русским
Про Россию понятно, но там не только русские живут, и не только же русские в СВО участвуют, там и Ахмат, и буряты, и казахи. А как же русские в Казахстане, тоже к ним отношение зависит от обсуждения здесь, на форуме, животрепещущих тем?
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