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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 502 из 502«1...500501502
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 17:23
#7516
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Цитата:
abaika95:
но потом у путина рейтинги стали падать

Показатель одобрения деятельности Президента с 22 по 28 января 2024 года составил 76,2% wciom.ru©
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 17:30
#7517
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Цитата:
abaika95:
Ну географию всё-таки пропускать не стоило

да действительно, чтобы ты не путал юг казахстана с узбекистаном
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38848
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 18:47
#7518
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Что меня поражает, это то, как россияне с радостью практически убивают пленных украинцев в концлагерях, пытая их голодом.
Украинцы откармливают русских пленных.
Вроде славяне.
Но одни из них очень жестоки и неадекватны..

Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 21:23
#7519
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Видео издевательств всу над военнопленными РФ

[img]<a href='https://postimg.cc/G9YNxTHR' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/PfFjhmHC/Screenshot-2024-06-18-21-17-10-984-app-rvx-android-youtube-edit.jpg' border='0' alt='Screenshot-2024-06-18-21-17-10-984-app-rvx-android-youtube-edit'/></a>[/img]

[Исправлено: Gljuk, 18.06.2024 - 22:16]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:20
#7520
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Цитата:
abaika95:
Русские из Казахстана сколько не спрашивал 7 кругов ада проходят чтобы гражданство получить

---Кто тебе такое сказал ? Никаких кругов не проходил .Спокойно за 5 месяцев получил .Сочиняешь , однако ? :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:27
#7521
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Цитата:
abaika95:
Только для увеличения количества таджиков

----Посмотрите состав сборных по футболу Франции и Бельгии на чемпионате Европы .Идёт глобализация .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:30
#7522
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Цитата:
N0name:
Рядовой Россия не была и тем более не станет.

----Как же вы правы!!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:31
#7523
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Цитата:
таноми52:
111-2. Жажда самовыражения,самолюбования, графомания (душа ликует, когда он видит буквы, набранные им!)

---Как же вы верно всё подметили!!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:33
#7524
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Цитата:
N0name:
составил 76,2% wciom.ru©

---Не всегда надо верить цифрам wciom.ru
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:37
#7525
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Цитата:
111:
как россияне с радостью практически убивают пленных украинцев в концлагерях, пытая их голодом.

---Конкретные факты есть ? Или как всегда - вбрось ? Документально можешь .Только не с ватного болота ? :-x :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23518
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:41
#7526
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Цитата:
Гога:
Или как всегда - вбрось ?

Конечно, специально нагнетает, чтобы посеять межнациональную рознь. Абайка же сказал - чем больше тут обсуждается Украина - тем хуже его отношение к русским. Не дословно, но смысл такой.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:43
#7527
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В Киеве расстреляли казахстанского активиста, критиковавшего Токаева Неизвестный в Киеве произвел несколько выстрелов в казахстанского активиста Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца.----Как говорится - ищите кому это выгодно ? Надеюсь 111 даст оценку этому событию ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:44
#7528
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Цитата:
maxsaf:
Конечно, специально нагнетает, чтобы посеять межнациональную рознь.

----Куда КНБ смотрит?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23518
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:44
#7529
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Цитата:
Гога:
Надеюсь 111 даст оценку этому событию ?

А может лучше не надо? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23518
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 22:49
#7530
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Цитата:
Гога:
--Куда КНБ смотрит?

Вот именно

Цитата:
abaika95: От ваших постов,комментариев и реплик зависит отношение к России к русским

Про Россию понятно, но там не только русские живут, и не только же русские в СВО участвуют, там и Ахмат, и буряты, и казахи. А как же русские в Казахстане, тоже к ним отношение зависит от обсуждения здесь, на форуме, животрепещущих тем?
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