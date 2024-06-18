Отправлено: - 22:49

Гога:

--Куда КНБ смотрит?

abaika95: От ваших постов,комментариев и реплик зависит отношение к России к русским

Цитата:Вот именноЦитата:Про Россию понятно, но там не только русские живут, и не только же русские в СВО участвуют, там и Ахмат, и буряты, и казахи. А как же русские в Казахстане, тоже к ним отношение зависит от обсуждения здесь, на форуме, животрепещущих тем?