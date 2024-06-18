«Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод KIA, рассказали акиму Костанайской области на стройплощадке
Отправлено: 18.06.24 - 17:07
- Вот когда приезжал господин Сонг, президент компании KIA, как раз этот график рассматривался, - сказал Кумар АКСАКАЛОВ. - Он такой - плотный. Задача стоит, чтобы до осени корпус завода стоял. Читать новость
Глущенко отметил, что завод планирует поставлять автомобили не только на казахстанский рынок, но и в другие страны Центральной Азии, а также в Россию
не также а в первую очередь в россию это российский завод вывели из под санкций и быстренько начали возводить у нас на границе чтобы гнать в россию машины. этот проект должен выстрелить чтобы и остальные к нам потянулись казахстану надо максимум вытащить пользы от санкционных ограничений так как мы в едином союзе тоже попали на бабки из за россии
Всё будет нормально, в прошлом году на форуме обсуждали, с отдельными грамотеями. Самое главное есть рынок сбыта автомобилей. Думаю, что в установленные сроки запустят производство, а мегаавтоконцерны Тайота с Мерседесом, возможно в перспективе потянутся, как Абайка отмечает.
Зачем России кия? Это продукт недружественных стран для России, думаю учитывая то как быстро и жёстко формируется общественное мнение, Россия скорее перейдёт на ВАЗ, ГАЗ, и ИЖМАШ, ижмаш вообще несправедливо забыт, подтянуть качество, а любители иномарок в России быстро растворятся среди глубинного народа, по соотношению цена - потребительские свойства, российским машинам равных нет, лучше ездить на новой ладе за 500 тысяч рублей, чем платить кредит 7 лет за машины разработки потенциальных "друзей"
Ценник скорее всего будет выше, Россия пересмотрит свое отношение скорее всего, потому что пытаться нагнуть Россию "за плохое поведение" запретив ей покупать товары западного, в том числе корейского производства, да на кой черт сдались эти машины? Нашли чем шантажировать, главное чтобы "Уралвагонзавод" работал без простоя
Ну и где здесь уникальность? Любят наши чиновники и журналисты слово "уникальный", что бы ни строили все уникальное. Уникальный завод арматуры, уникальный кирпичный завод, уникальная китайская лапша...
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