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≡ «Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод KIA, рассказали акиму Костанайской области на стройплощадке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49414
«Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод KIA, рассказали акиму Костанайской области на стройплощадке
Отправлено: 18.06.24 - 17:07
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- Вот когда приезжал господин Сонг, президент компании KIA, как раз этот график рассматривался, - сказал Кумар АКСАКАЛОВ. - Он такой - плотный. Задача стоит, чтобы до осени корпус завода стоял.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16071
Re: «Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод...
Отправлено: 18.06.24 - 17:07
#1
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Цитата:
Глущенко отметил, что завод планирует поставлять автомобили не только на казахстанский рынок, но и в другие страны Центральной Азии, а также в Россию


не также а в первую очередь в россию
это российский завод вывели из под санкций и быстренько начали возводить у нас на границе чтобы гнать в россию машины.
этот проект должен выстрелить чтобы и остальные к нам потянулись
казахстану надо максимум вытащить пользы от санкционных ограничений так как мы в едином союзе тоже попали на бабки из за россии
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5576
Re: «Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод...
Отправлено: 18.06.24 - 17:23
#2
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Всё будет нормально, в прошлом году на форуме обсуждали, с отдельными грамотеями. Самое главное есть рынок сбыта автомобилей. Думаю, что в установленные сроки запустят производство, а мегаавтоконцерны Тайота с Мерседесом, возможно в перспективе потянутся, как Абайка отмечает.

Подробнее здесь:
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
289
Re: «Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод...
Отправлено: 18.06.24 - 17:23
#3
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Зачем России кия? Это продукт недружественных стран для России, думаю учитывая то как быстро и жёстко формируется общественное мнение, Россия скорее перейдёт на ВАЗ, ГАЗ, и ИЖМАШ, ижмаш вообще несправедливо забыт, подтянуть качество, а любители иномарок в России быстро растворятся среди глубинного народа, по соотношению цена - потребительские свойства, российским машинам равных нет, лучше ездить на новой ладе за 500 тысяч рублей, чем платить кредит 7 лет за машины разработки потенциальных "друзей"
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14897
«Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод KIA, рассказали акиму Костанайской области на стройплощадке
Отправлено: 18.06.24 - 17:35
#4
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У киа красивые авто. По мне так они в дизайне нагнули хундай. Пожождем, посмотрим ценник и сравним с корейской сборкой, американской. Особенно интересны кроссоверы спортдж и селтос.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
289
Re: «Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод...
Отправлено: 18.06.24 - 17:56
#5
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Ценник скорее всего будет выше, Россия пересмотрит свое отношение скорее всего, потому что пытаться нагнуть Россию "за плохое поведение" запретив ей покупать товары западного, в том числе корейского производства, да на кой черт сдались эти машины? Нашли чем шантажировать, главное чтобы "Уралвагонзавод" работал без простоя
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1247
Re: «Более 60 роботов будут работать...» - Чем уникален завод...
Отправлено: 18.06.24 - 18:27
#6
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Ну и где здесь уникальность? Любят наши чиновники и журналисты слово "уникальный", что бы ни строили все уникальное. Уникальный завод арматуры, уникальный кирпичный завод, уникальная китайская лапша...
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