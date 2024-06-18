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≡ Еще один человек утонул в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49413
Еще один человек утонул в Костанайской области
Отправлено: 18.06.24 - 15:05
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Инцидент произошел вчера, 17 июня, вечером возле Рудного, в 660 метрах от реки Тобол. Тело мужчины извлекли из воды сотрудники ДЧС Костанайской области, сообщают в ведомстве. С 10 июня это уже пятый случай гибели людей на воде.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16068
Re: Еще один человек утонул в Костанайской области
Отправлено: 18.06.24 - 15:05
#1
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Вода ещё холодная

Люди голову напекут на жаре
Бегут в воду
Долеко заплывают а там холодрыга
Судорога ногу сводит и приплыли

Первое правило водоема
Тонут не те кто плавать не умеет они то как раз на берегу полощутся
Тонут большинством те кто плавает хорошо и переоценивает свои силы
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