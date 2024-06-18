Re: Еще один человек утонул в Костанайской области

Отправлено: - 15:05

Вода ещё холодная



Люди голову напекут на жаре

Бегут в воду

Долеко заплывают а там холодрыга

Судорога ногу сводит и приплыли



Первое правило водоема

Тонут не те кто плавать не умеет они то как раз на берегу полощутся

Тонут большинством те кто плавает хорошо и переоценивает свои силы