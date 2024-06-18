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≡ Четвертый день ЕВРО-2024: сенсационные результаты в группе «Е», победа фаворита с помощью автогола, отмененные голы Лукаку и сломанный нос Мбаппе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49413
Четвертый день ЕВРО-2024: сенсационные результаты в группе «Е», победа фаворита с помощью автогола, отмененные голы Лукаку и сломанный нос Мбаппе
Отправлено: 18.06.24 - 14:20
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Сегодня в пятый игровой день чемпионата Европы пройдут два матча команд группы «F». Сначала сыграют сборные Турции и Грузии, а затем первые игры на турнире проведут команды Португалии и Чехии. А вчера произошло несколько сенсаций.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.07.20
Сообщений:
164
Re: Четвертый день ЕВРО-2024: сенсационные результаты в группе...
Отправлено: 18.06.24 - 14:20
#1
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Кто то ранее писал про Z патриотов, рекомендовал за кого "болеть"
Зачем? Спорт должен быть вне политики.
Если ранее было такое комментарий, то выскажу свое мысли:

Я лично буду желать отличной игры Сербии, хотя у них объективно мало шансов.

И очень рад за сборную Румынии в матче....
Так же буду делать победы в групповых играх: Бельгии и Словакии...
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