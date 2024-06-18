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Четвертый день ЕВРО-2024: сенсационные результаты в группе «Е», победа фаворита с помощью автогола, отмененные голы Лукаку и сломанный нос Мбаппе
Четвертый день ЕВРО-2024: сенсационные результаты в группе «Е», победа фаворита с помощью автогола, отмененные голы Лукаку и сломанный нос Мбаппе
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