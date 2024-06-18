Re: Четвертый день ЕВРО-2024: сенсационные результаты в группе...

Отправлено: - 14:20

Кто то ранее писал про Z патриотов, рекомендовал за кого "болеть"

Зачем? Спорт должен быть вне политики.

Если ранее было такое комментарий, то выскажу свое мысли:



Я лично буду желать отличной игры Сербии, хотя у них объективно мало шансов.



И очень рад за сборную Румынии в матче....

Так же буду делать победы в групповых играх: Бельгии и Словакии...