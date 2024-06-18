N0name: Смотри, чтобы узбеки с уцгурами не предьявили за территорию)
не предъявят им наша земля не нужна своей такой же пустыни хватает зато узбекам дальний восток приглянулся вон глава узбекской общины россии предложил узбекам активнее колонизировать сибирь и получать путинские гектары чтобы объявить там узбекистан-2))) не удивлюсь что скоро таджики автономию потребуют в челябинске "русские" олигархи им в этом поспособствуют Цитата:
maxsaf: Так а я на чужие не хожу, этот - единственный
единственный и чужой тебе Цитата:
maxsaf: Неплохо придумали, не подкопаешься.
как и христиане веками вырезали и сжигали населения целых континентов неся слово божье а потом оказывается это были перекосы на местах и папы римские были не правы так что нече на других пенять коли у самих рожа в дерьме) Цитата:
maxsaf: Только в одной говорится "ударили по правой щеке - подставь левую" а в другой "око за око, зуб за зуб". А в остальном конечно мирные.
да только в христианстве бог открыто говорит что не мир он принес вам а меч крестоносцы уничтожавшие регионы ближнего востока под чистую наверно в другого христа верили?)
Ты перепутал щедрую душу с коррупцией.... Если бы не было щедрой души, давно бы придумали ограничения для получения маткапитала только получившим рос.гражданство,не обучали бы бесплатно иностранцев (а иностранных студентов тьма,особенно из Казахстана) и прочее, прочее... Но русским не жалко.И отдельные случаи коррупции не при чём,она особо и не нужна, свои соплеменнники помогут всё сделать и получить.
Эл-починно: Да Казахстанцам, я это желаю. А вот сам пожалуй позагниваю ещё, как то не тянет меня в полисяйское гос-во.
Сегодня на канале у Павла Иванова (ниже по ссылке), смотрел его стрим с Л.Г.Ивашовым, где Леонид Григорьевич предполагает, что Европе будет конец, если объединятся другие земные цивилизации. Если концепция Л.Г.Ивашова сбудется, тогда вас в перспективе ждут тяжёлые времена, правда там есть определённые условия. Главное, чтобы не получилось, как в своё время поговаривал Виктор Степанович Черномырдин: Хотели как лучше, а получилось как всегда .
ТТ: Если бы не было щедрой души, давно бы придумали ограничения для получения маткапитала только получившим рос.гражданство
Это называется дол****изм а не щедрая душа Зачем Россия выдает мат капитал мигрантам родившим в России? Только для увеличения количества таджиков в стране для раб силы Цитата:
ТТ: ,не обучали бы бесплатно иностранцев
Опять цель в получении рабочих Обучают иностранцев потом упорно пытаются оставить их в стране для трудоустройства Меня так тоже пытались Людей в России не хватает Цитата:
ТТ: Но русским не жалко
Жалко Иначе бы националистические русские каналы не ныли чтобы всех таджиков выслали из страны и прекратили детей в школы их устраивать Цитата:
ТТ: свои соплеменнники помогут всё сделать и получить.
Нет не могут Русские из Казахстана сколько не спрашивал 7 кругов ада проходят чтобы гражданство получить или пособие в России А таджики заносят на лапу и сразу граждане Так что Россия щедрая душа для мигрантов Для своих шышь Цитата:
Vit: Предьявит) Землица на югах плодородная. Плюс воду мы контралируем которой им не хватает.
Ну географию всё-таки пропускать не стоило Реки из Узбекистана питают Аральское море от чего оно и пересыхает А узбеки воду на хлопок тратят Цитата:
N0name: у украïны нет экономики, остались одни ресурсы, которые не принадлежат им
Газпром вроде российская компания и всякие норникели Но именно российский олигарх абромович катал бойцов Азова в бизнес классе и дарил айфоны вытащив из плена Россияне сколько угодно могут кричать что у них нет западной лапы в экономике Но от этого жизнь россиян лучше не стала Всё принадлежит олигархату фсбшному А россияне в стране нужны для охраны трубы Цитата:
N0name: а тебе что мешает не заходить на форумы чужой страны, глупый
Определённо, Абайка помешался на России:столько сил, столько эмоций, времени, портянок тратит, бесконечный анализ, прогнозы,только о ней, о ней, матушке... Даже не понимает, психолог, что на бессознательном уровне его душа болит о ней! Это первый вариант причины его бесконечного торчания здесь. Второй вариант: 111-2. Жажда самовыражения,самолюбования, графомания (душа ликует, когда он видит буквы, набранные им!)
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