Отправлено: - 11:07

N0name: так это не про Россию))))))) глупый

N0name:

Смотри, чтобы узбеки с уцгурами не предьявили за территорию)

maxsaf:

Так а я на чужие не хожу, этот - единственный

maxsaf:

Неплохо придумали, не подкопаешься.

maxsaf:

Только в одной говорится "ударили по правой щеке - подставь левую" а в другой "око за око, зуб за зуб". А в остальном конечно мирные.

Цитата:так а я про россию, глупыйЦитата:не предъявятим наша земля не нужнасвоей такой же пустыни хватаетзато узбекам дальний восток приглянулсявон глава узбекской общины россии предложил узбекам активнее колонизировать сибирь и получать путинские гектары чтобы объявить там узбекистан-2)))не удивлюсь что скоро таджики автономию потребуют в челябинске"русские" олигархи им в этом поспособствуютЦитата:единственный и чужой тебе Цитата:как и христианевеками вырезали и сжигали населения целых континентов неся слово божьеа потом оказывается это были перекосы на местах и папы римские были не правытак что нече на других пенять коли у самих рожа в дерьме) Цитата:да только в христианстве бог открыто говорит что не мир он принес вам а мечкрестоносцы уничтожавшие регионы ближнего востока под чистую наверно в другого христа верили?)