Цитата:
N0name: так это не про Россию))))))) глупый
так а я про россию, глупыйЦитата:
N0name:
Смотри, чтобы узбеки с уцгурами не предьявили за территорию)
не предъявят
им наша земля не нужна
своей такой же пустыни хватает
зато узбекам дальний восток приглянулся
вон глава узбекской общины россии предложил узбекам активнее колонизировать сибирь и получать путинские гектары чтобы объявить там узбекистан-2)))
не удивлюсь что скоро таджики автономию потребуют в челябинске
"русские" олигархи им в этом поспособствуют
Цитата:
maxsaf:
Так а я на чужие не хожу, этот - единственный
единственный и чужой тебе Цитата:
maxsaf:
Неплохо придумали, не подкопаешься.
как и христиане
веками вырезали и сжигали населения целых континентов неся слово божье
а потом оказывается это были перекосы на местах и папы римские были не правы
так что нече на других пенять коли у самих рожа в дерьме) Цитата:
maxsaf:
Только в одной говорится "ударили по правой щеке - подставь левую" а в другой "око за око, зуб за зуб". А в остальном конечно мирные.
да только в христианстве бог открыто говорит что не мир он принес вам а меч
крестоносцы уничтожавшие регионы ближнего востока под чистую наверно в другого христа верили?)