maxsaf: А что вам с 111 мешает поступить так же, не нагнетая?
Тоже что тебе мешает не заходить на форум чужой страны
Цитата:
maxsaf: Ислам - мирная религия.
Ислам мирная А вахабизм нет Цитата:
Vit: Вот в этом и есть Россия. Щедрая душа. Мигранты приезжают об неё ноги вытирают. А та им взамен всякие ништяки дарит в виде квартир, материнский капитал, паспорта.
Ты перепутал щедрую душу с коррупцией Когда таджики могут купить русских миграционщиков,полицию и мэрию что те им и квартиры и мат капитал выдают А местным русским шыш потомучто те без денег)) Русский мир он вот такой вот,самый странный на свете За деньги да за деньги да
Ранее неоднократно отмечал, что агрессия и зло порождают ответную реакцию. Два примера приведу, первый про Афганистан, второй Сирию.
Так, в 1979 году специальное подразделение "Альфа" СССР захватил президентский дворец и сверх лидера Афганистана, новым лидером стал Бабрак Кармаль, соответственно ввели военный контингент. Народ Афганистана консолидировался и взял в руки оружие, в конечном результате в 1989 года советские войска вывели из Афганистана. Далее, долгое время войска США там находились, тоже вывели, но, оставили много оружия. Сейчас к власти пришел талибан, они говорят мы мирные, при этом там есть радикальные деструктивные ячейки игил, последние непредсказуемые.
Смысл, зачем в Афганистан вторгались? Если в конечном результате, талибан пришёл к власти.
Второй пример, почти 5 лет тому назад отмечал (24.06.2019 года), ниже процитирую, что россияне помогают Б.Асаду, последнего поддерживает Иран, который ранее был светским государством, до прихода к власти аятолл, тоже отмечали ранее, цитировать самого себя не буду.
Kairat stayer: Ранее упоминал, что в Сирии идёт тысячелетняя религиозная война между суннитами и шиитами, на стороне Б. Асада шииты иранцы участвуют и их более 80% в правительственной армии. При этом Израиль и Иран неприменимые противники, первые будут всеми силами стараться не допустить на территории Сирии второй страны как Иран, ну и американцы Б. Асада не поддерживают.
Иран разрабатывает ядерное оружие, Израиль и США приложат все усилия чтобы не допустить наличие у Ирана указанного оружия, вплоть до военного вмешательства со стороны американцев. В первую очередь прогрессивное мировое сообщество опасается экстремизма, радикализма. Пример Северокорейцев, им же в своё время СССР предоставила технологию ядерного оружия, которым потом они до настоящего времени шантажируют соседей и.т.д. а сами проживают не очень хорошо по сравнению с Южной Кореей.
Посмотрим, чем всё закончится, будем наблюдать вместе с читателями, форумными грамотеями и сказочниками .
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