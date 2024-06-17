Отправлено: - 08:53

maxsaf:

А что вам с 111 мешает поступить так же, не нагнетая?

maxsaf:

Ислам - мирная религия.

Vit:

Вот в этом и есть Россия. Щедрая душа. Мигранты приезжают об неё ноги вытирают. А та им взамен всякие ништяки дарит в виде квартир, материнский капитал, паспорта.

Цитата:Тоже что тебе мешает не заходить на форум чужой страныЦитата:Ислам мирнаяА вахабизм нетЦитата:Ты перепутал щедрую душу с коррупциейКогда таджики могут купить русских миграционщиков,полицию и мэрию что те им и квартиры и мат капитал выдаютА местным русским шыш потомучто те без денег))Русский мир он вот такой вот,самый странный на светеЗа деньги да за деньги да