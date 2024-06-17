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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 500 из 501«1...498499500501»
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
573
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 23:54
#7486
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Цитата:
abaika95:
Армяне ещё Сочи отожмут вместе с Краснодаром

Смотри, чтобы узбеки с уцгурами не предьявили за территорию)))))))))))))))))
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
573
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 00:00
#7487
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23514
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 00:52
#7488
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Цитата:
abaika95:
Однозначно) Казахстан потихоньку дрейфует

А что вам с 111 мешает поступить так же, не нагнетая?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23514
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 00:55
#7489
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Цитата:
abaika95:
То таджики спокойно ходят людей расстреливают по столице То вахабиты целое СИЗО захватывают

Ислам - мирная религия.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14894
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 07:34
#7490
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Цитата:
abaika95: и не различает таджиков с дагестанцами
Вот в этом и есть Россия. Щедрая душа. Мигранты приезжают об неё ноги вытирают. А та им взамен всякие ништяки дарит в виде квартир, материнский капитал, паспорта.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16066
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 08:53
#7491
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Цитата:
maxsaf:
А что вам с 111 мешает поступить так же, не нагнетая?

Тоже что тебе мешает не заходить на форум чужой страны

Цитата:
maxsaf:
Ислам - мирная религия.

Ислам мирная
А вахабизм нет
Цитата:
Vit:
Вот в этом и есть Россия. Щедрая душа. Мигранты приезжают об неё ноги вытирают. А та им взамен всякие ништяки дарит в виде квартир, материнский капитал, паспорта.

Ты перепутал щедрую душу с коррупцией
Когда таджики могут купить русских миграционщиков,полицию и мэрию что те им и квартиры и мат капитал выдают
А местным русским шыш потомучто те без денег))
Русский мир он вот такой вот,самый странный на свете
За деньги да за деньги да
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 09:46
#7492
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Всем мира добра и удачного дня!

Цитата:
maxsaf:
Ислам - мирная религия.


Все основные религии, в том числе традиционные ислам, христианство, индуизм, буддизм, иудаизм и.т.д. мирные. Выше Абайка отметил, что деструктивными являются отдельные религиозные течения, радикалы.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 10:00
#7493
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Цитата:
maxsaf:
Ислам - мирная религия.


Ранее неоднократно отмечал, что агрессия и зло порождают ответную реакцию. Два примера приведу, первый про Афганистан, второй Сирию.

Так, в 1979 году специальное подразделение "Альфа" СССР захватил президентский дворец и сверх лидера Афганистана, новым лидером стал Бабрак Кармаль, соответственно ввели военный контингент. Народ Афганистана консолидировался и взял в руки оружие, в конечном результате в 1989 года советские войска вывели из Афганистана. Далее, долгое время войска США там находились, тоже вывели, но, оставили много оружия. Сейчас к власти пришел талибан, они говорят мы мирные, при этом там есть радикальные деструктивные ячейки игил, последние непредсказуемые.

Смысл, зачем в Афганистан вторгались? Если в конечном результате, талибан пришёл к власти.

[Исправлено: Kairat stayer, 18.06.2024 - 11:09]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14894
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 10:01
#7494
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Нихао братья и сестры) Марикджан че ты вылечился от короновируса? Кстати а че ты там за аппарат против него ставил? Самогонный?)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 10:07
#7495
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Второй пример, почти 5 лет тому назад отмечал (24.06.2019 года), ниже процитирую, что россияне помогают Б.Асаду, последнего поддерживает Иран, который ранее был светским государством, до прихода к власти аятолл, тоже отмечали ранее, цитировать самого себя не буду.

Kairat stayer: Ранее упоминал, что в Сирии идёт тысячелетняя религиозная война между суннитами и шиитами, на стороне Б. Асада шииты иранцы участвуют и их более 80% в правительственной армии. При этом Израиль и Иран неприменимые противники, первые будут всеми силами стараться не допустить на территории Сирии второй страны как Иран, ну и американцы Б. Асада не поддерживают.

Иран разрабатывает ядерное оружие, Израиль и США приложат все усилия чтобы не допустить наличие у Ирана указанного оружия, вплоть до военного вмешательства со стороны американцев. В первую очередь прогрессивное мировое сообщество опасается экстремизма, радикализма. Пример Северокорейцев, им же в своё время СССР предоставила технологию ядерного оружия, которым потом они до настоящего времени шантажируют соседей и.т.д. а сами проживают не очень хорошо по сравнению с Южной Кореей.

Посмотрим, чем всё закончится, будем наблюдать вместе с читателями, форумными грамотеями и сказочниками 8-) 8-) 8-) .

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 18.06.2024 - 11:45]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23514
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 10:11
#7496
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Цитата:
abaika95:
Тоже что тебе мешает не заходить на форум чужой страны

Так а я на чужие не хожу, этот - единственный ;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23514
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 10:12
#7497
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Цитата:
abaika95:
Ислам мирная А вахабизм нет

Неплохо придумали, не подкопаешься.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23514
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 10:14
#7498
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Цитата:
Kairat stayer:
Все основные религии, в том числе традиционные ислам, христианство, индуизм, буддизм, иудаизм и.т.д. мирные.

Только в одной говорится "ударили по правой щеке - подставь левую" а в другой "око за око, зуб за зуб". А в остальном конечно мирные.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23514
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 10:18
#7499
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Цитата:
Kairat stayer:
цитировать самого себя не буду.

Прям чудо чудесное, произошло впервые, наверное :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.06.24 - 10:39
#7500
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Цитата:
maxsaf:
Прям чудо чудесное, произошло впервые, наверное


Форум рождает чудеса, хоть сказочников обрадую! Чудеса - случаются там, где в них верят :-P :-P :-P .
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