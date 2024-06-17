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"Вот будет 150 000 тенге..." - Зачем аким Костаная предлагает повысить зарплаты работникам "Жасыл ел"
"Вот будет 150 000 тенге..." - Зачем аким Костаная предлагает повысить зарплаты работникам "Жасыл ел"
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