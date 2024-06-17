Отправлено: - 00:19

abaika95:

да вроде и так спрашивал отбоя нет от детей там уже свой блат формируется даже пытаются своих детей пропихнуть а сейчас до 150 повысят вообще завал начнется средняя зарплата у обычных работников в костанае 150 а тут за пол дня дают

Цитата:.....может мы тебя рекомендуем Абайка как молодого бойца,образование у тебя есть,перо острое,форумчане тебя поддержат....