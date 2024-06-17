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≡ "Вот будет 150 000 тенге..." - Зачем аким Костаная предлагает повысить зарплаты работникам "Жасыл ел"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49410
"Вот будет 150 000 тенге..." - Зачем аким Костаная предлагает повысить зарплаты работникам "Жасыл ел"
Отправлено: 17.06.24 - 15:56
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В прошлом году бойцам "Жасыл ел" в возрасте от 16 до 18 лет платили 70 тыс. тенге в месяц, от 18 до 35 лет - 75 тыс. тенге. В этом году зарплата младшей категории составляет 118 тыс. тенге, старшей - 120 тыс. тенге.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16063
Re: "Вот будет 150 000 тенге..." - Зачем аким Костаная...
Отправлено: 17.06.24 - 15:56
#1
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да вроде и так спрашивал отбоя нет от детей
там уже свой блат формируется даже
пытаются своих детей пропихнуть
а сейчас до 150 повысят вообще завал начнется
средняя зарплата у обычных работников в костанае 150 а тут за пол дня дают
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38847
Re: "Вот будет 150 000 тенге..." - Зачем аким Костаная...
Отправлено: 17.06.24 - 18:31
#2
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Что это за бойцы такие, их готовят на СВО?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10420
Re: "Вот будет 150 000 тенге..." - Зачем аким Костаная...
Отправлено: 17.06.24 - 22:16
#3
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Цитата:
111:

---Вот читаешь твой коммент - вроде мужику давно за 50
. а такие глупости пишешь и х****(буковки сам вставь). Везде СВО вставляешь .
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1324
Re: "Вот будет 150 000 тенге..." - Зачем аким Костаная...
Отправлено: 18.06.24 - 00:19
#4
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Цитата:
abaika95:
да вроде и так спрашивал отбоя нет от детей там уже свой блат формируется даже пытаются своих детей пропихнуть а сейчас до 150 повысят вообще завал начнется средняя зарплата у обычных работников в костанае 150 а тут за пол дня дают

.....может мы тебя рекомендуем Абайка как молодого бойца,образование у тебя есть,перо острое,форумчане тебя поддержат....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1324
Re: "Вот будет 150 000 тенге..." - Зачем аким Костаная...
Отправлено: 18.06.24 - 00:23
#5
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Цитата:
111:
Что это за бойцы такие, их готовят на СВО?

.....у тебя чё белочка после выходных? смотри ты живёшь в Казахстане а не России и на СВО тебя не призовут.....выпей валерьянки, ляжь поспи и успокойся.
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