НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 499 из 500«1...497498499500»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23510
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 19:59
#7471
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
А можно мне выбрать, где сторона добра а где зло

Конечно можно. Только официально, всей страной, на саммите, а не тут втихаря на форуме.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23510
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 20:02
#7472
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Почти 90 лет, и как то я со своими немцами общаюсь

Да прям. В девяностые годы уже бредили Германией, тачки подержанные оттуда гоняли, на заработанные на клубнике деньги. 50 лет от силы, от злейших врагов до лучших друзей.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5006
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 20:24
#7473
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Только официально, всей страной, на

Так президент нашей страны в глаза сказал президенту России.Мы не признаем ни ДНР, ни ДНР, ни Крыма ,как российской территории, ни Тайваня как отдельной территории, посмотрите
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5006
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 20:30
#7474
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да прям. В девяностые годы уже бредили Германией, тачки

Никто не бредил выгодно было оттуда машины возить и возили, экономическая выгода, знаете ли, как только стало невыгодно сразу перестали. Что же Вы не вспоминаете девятки в 90 х, тоже было выгодно, один раз правда чуть не убили, обошлось, договорились
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23510
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 21:08
#7475
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
экономическая выгода

То есть экономическая выгода помогает забыть былые конфликты? Ну вот и ответ на "вечную вражду"
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
573
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 21:38
#7476
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если жена ушла надо сделать ей жизнь хуже

да и скатертью дорога такой жене, можно ещё и ускорение придать. Но если жена привела в свой дом кучу ̶ё̶ ̶ ̶.̶.̶.̶ мужиков и собирается при их помощи отжать у тебя твою квартиру вместе с содержимым- это уже другая ситуация .
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
573
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 21:44
#7477
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
провоцировать митинги, бунты и столкновения особенно там где тонко

Молись, чтобы этого не произошло.Иначе будет, как в Ираке после убийства Хусейна.
Или ты думаешь, что будешь пить баварское пиво и ездить на новом мерседесе? :lol:
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
573
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 21:56
#7478
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
поэтому и отдаляются все дальше армения вон

По оценке «Союза армян России», число армянской диаспоры в России превышает 2,5 млн человек.Этих пусть тоже с собой забирают, пополнят, так сказать у себя на родине численность, которая сейчас составляет 2,778,009 чел.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10420
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 22:36
#7479
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
нормально общались только с челябинцами,

---Потому что они знали , что есть такой город - Кустанай .Вот я здесь уже девять лет живу . И иногда разговор заходить , откуда я ? 90% не знают , что есть такой город - теперь Костанай .Народ и здесь , и там малограмотный . Как то выкладывал видео , в честь кого названы улицы Костаная ?(На Ютубе можете посмотреть ). Очень мало кто знает .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10420
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 22:47
#7480
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
от 111 ---*** Флуд, мое детище.***---Врать - то не надоело ?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23510
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 23:04
#7481
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Врать - то не надоело ?

Его детище - антифлуд для адекватных. Если бы не 112 - такой темы даже не появилось бы :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16063
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 23:34
#7482
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот видишь, значит не все так однозначно.

Однозначно)
Казахстан потихоньку дрейфует

Цитата:
maxsaf:
Так про Германию думали. Сколько лет прошло между окончанием второй мировой и моментом, когда начали с немцами в десна целоваться?

Нисколько
ФРГ главный враг СССР был в Европе
Из ФРГ забрасывались диверсанты в СССР и шпионы
И ФРГ в итоге победил подмяв под себя ГДР
Цитата:
electro:
сам ты чужой нашелся тут

Из какой части?
Чужой против хищника
Или чужой часть третья?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16063
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 23:42
#7483
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Только официально, всей страной, на саммите,

Казахстан хитрее Цитата:
maxsaf:
То есть экономическая выгода помогает забыть былые конфликты? Ну вот и ответ на "вечную вражду"

У Украины экономика уже на запад заточена
Поэтому только вражда
Цитата:
N0name:
Но если жена привела в свой дом кучу ̶ё̶ ̶ ̶.̶.̶.̶ мужиков и собирается при их помощи отжать у тебя твою квартиру

Какую твою квартиру?))
В которой жена сама жила всю жизнь а ты в соседней?
Цитата:
N0name:
Молись, чтобы этого не произошло.Иначе будет, как в Ираке после убийства Хусейна. Или ты думаешь, что будешь пить баварское пиво и ездить на новом мерседесе?

Да пофиг мне что будет в России
Бардак уже несусветный
То таджики спокойно ходят людей расстреливают по столице
То вахабиты целое СИЗО захватывают
Бардак Цитата:
N0name:
По оценке «Союза армян России», число армянской диаспоры в России превышает 2,5 млн человек.Этих пусть тоже с собой забирают

Да щас
Армяне ещё Сочи отожмут вместе с Краснодаром)
В принципе и так их мафия уже все посты там купила
Цитата:
Гога:
% не знают , что есть такой город - теперь Костанай

Не надо
Наши знают и Челябинск где и Харьков
А россияне особенно молодежь очень поверхностно образована
В высшем учебном заведении и это не шутка
Взрослые парни студенты магистратуры думали что север Казахстана это что-то типа Узбекистана только с юртами
Арбузы круглый год
Верблюды по степи
Когда им говоришь что Костанай на 400 южнее Челябинска всего
Какие нафиг арбузы и верблюды?
Те выпучивали глаза и в шоке? Так близко Казахстан оказывается?
Это люди которые дальше ленинского района в городе не выезжали
У них и представление о мире такое
Это магистры а что о работягах без образования говорить?
Такие тупые вот в Украину и едут воевать
Им сказали что там нацисты они и поверили
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16063
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 23:50
#7484
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как-то с одногруппником в Челябинске пошли искать перекус на обед
Я говорю поехали в узбечку какую-нибудь плов поедим
Он окей и привез меня в хачапурную
Я говорю это же грузинская кавказская кухня тут не будет плова
Он спрашивает а что узбеки не кавказцы?
Пришлось за обедом открывать человеку глаза на мир вокруг))
Что есть кавказцы,средняя Азия а ещё уйгуристан,Калмыкия,Бурятия итд

Он был под конец беседы недоволен
Нафиг мне их всех знать и изучать? Они же ко мне едут а не я к ним. Я сказал а ниче что Бурятия или Адыгея это субъект федерации а Узбекистан заграница? И буряты приехавшие в Челябинск они всеровно у себя дома а узбеки в гостях
Он обиделся и сказал что это все русские земли...(Татары бы ему за такое пару слов высказали)

Вот и весь сказ


А потом крокус. И депутаты Госдумы удивляются а как это так произошло? Кто допустил?
Вот такие вот ребята и допустили
Кто не изучает кто к ним едет и не различает таджиков с дагестанцами
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
573
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 23:51
#7485
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 499 из 500«1...497498499500»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS