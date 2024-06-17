Отправлено: - 23:42

maxsaf:

Только официально, всей страной, на саммите,

maxsaf:

То есть экономическая выгода помогает забыть былые конфликты? Ну вот и ответ на "вечную вражду"

N0name:

Но если жена привела в свой дом кучу ̶ё̶ ̶ ̶.̶.̶.̶ мужиков и собирается при их помощи отжать у тебя твою квартиру

N0name:

Молись, чтобы этого не произошло.Иначе будет, как в Ираке после убийства Хусейна. Или ты думаешь, что будешь пить баварское пиво и ездить на новом мерседесе?

N0name:

По оценке «Союза армян России», число армянской диаспоры в России превышает 2,5 млн человек.Этих пусть тоже с собой забирают

Гога:

% не знают , что есть такой город - теперь Костанай

Цитата:Казахстан хитрее Цитата:У Украины экономика уже на запад заточенаПоэтому только враждаЦитата:Какую твою квартиру?))В которой жена сама жила всю жизнь а ты в соседней?Цитата:Да пофиг мне что будет в РоссииБардак уже несусветныйТо таджики спокойно ходят людей расстреливают по столицеТо вахабиты целое СИЗО захватываютБардак Цитата:Да щасАрмяне ещё Сочи отожмут вместе с Краснодаром)В принципе и так их мафия уже все посты там купилаЦитата:Не надоНаши знают и Челябинск где и ХарьковА россияне особенно молодежь очень поверхностно образованаВ высшем учебном заведении и это не шуткаВзрослые парни студенты магистратуры думали что север Казахстана это что-то типа Узбекистана только с юртамиАрбузы круглый годВерблюды по степиКогда им говоришь что Костанай на 400 южнее Челябинска всегоКакие нафиг арбузы и верблюды?Те выпучивали глаза и в шоке? Так близко Казахстан оказывается?Это люди которые дальше ленинского района в городе не выезжалиУ них и представление о мире такоеЭто магистры а что о работягах без образования говорить?Такие тупые вот в Украину и едут воеватьИм сказали что там нацисты они и поверили