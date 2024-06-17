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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 19:59
Цитата:
Конечно можно. Только официально, всей страной, на саммите, а не тут втихаря на форуме.
saba:
А можно мне выбрать, где сторона добра а где зло
А можно мне выбрать, где сторона добра а где зло
Конечно можно. Только официально, всей страной, на саммите, а не тут втихаря на форуме.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 20:02
Цитата:
Да прям. В девяностые годы уже бредили Германией, тачки подержанные оттуда гоняли, на заработанные на клубнике деньги. 50 лет от силы, от злейших врагов до лучших друзей.
saba:
Почти 90 лет, и как то я со своими немцами общаюсь
Почти 90 лет, и как то я со своими немцами общаюсь
Да прям. В девяностые годы уже бредили Германией, тачки подержанные оттуда гоняли, на заработанные на клубнике деньги. 50 лет от силы, от злейших врагов до лучших друзей.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5006
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 20:24
Цитата:
Так президент нашей страны в глаза сказал президенту России.Мы не признаем ни ДНР, ни ДНР, ни Крыма ,как российской территории, ни Тайваня как отдельной территории, посмотрите
maxsaf:
Только официально, всей страной, на
Только официально, всей страной, на
Так президент нашей страны в глаза сказал президенту России.Мы не признаем ни ДНР, ни ДНР, ни Крыма ,как российской территории, ни Тайваня как отдельной территории, посмотрите
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5006
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 20:30
Цитата:
Никто не бредил выгодно было оттуда машины возить и возили, экономическая выгода, знаете ли, как только стало невыгодно сразу перестали. Что же Вы не вспоминаете девятки в 90 х, тоже было выгодно, один раз правда чуть не убили, обошлось, договорились
maxsaf:
Да прям. В девяностые годы уже бредили Германией, тачки
Да прям. В девяностые годы уже бредили Германией, тачки
Никто не бредил выгодно было оттуда машины возить и возили, экономическая выгода, знаете ли, как только стало невыгодно сразу перестали. Что же Вы не вспоминаете девятки в 90 х, тоже было выгодно, один раз правда чуть не убили, обошлось, договорились
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 21:08
Цитата:
То есть экономическая выгода помогает забыть былые конфликты? Ну вот и ответ на "вечную вражду"
saba:
экономическая выгода
экономическая выгода
То есть экономическая выгода помогает забыть былые конфликты? Ну вот и ответ на "вечную вражду"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 21:38
Цитата:
да и скатертью дорога такой жене, можно ещё и ускорение придать. Но если жена привела в свой дом кучу ̶ё̶ ̶ ̶.̶.̶.̶ мужиков и собирается при их помощи отжать у тебя твою квартиру вместе с содержимым- это уже другая ситуация .
abaika95:
если жена ушла надо сделать ей жизнь хуже
если жена ушла надо сделать ей жизнь хуже
да и скатертью дорога такой жене, можно ещё и ускорение придать. Но если жена привела в свой дом кучу ̶ё̶ ̶ ̶.̶.̶.̶ мужиков и собирается при их помощи отжать у тебя твою квартиру вместе с содержимым- это уже другая ситуация .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 21:44
Цитата:
Молись, чтобы этого не произошло.Иначе будет, как в Ираке после убийства Хусейна.
Или ты думаешь, что будешь пить баварское пиво и ездить на новом мерседесе?
abaika95:
провоцировать митинги, бунты и столкновения особенно там где тонко
провоцировать митинги, бунты и столкновения особенно там где тонко
Молись, чтобы этого не произошло.Иначе будет, как в Ираке после убийства Хусейна.
Или ты думаешь, что будешь пить баварское пиво и ездить на новом мерседесе?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 21:56
Цитата:
По оценке «Союза армян России», число армянской диаспоры в России превышает 2,5 млн человек.Этих пусть тоже с собой забирают, пополнят, так сказать у себя на родине численность, которая сейчас составляет 2,778,009 чел.
abaika95:
поэтому и отдаляются все дальше армения вон
поэтому и отдаляются все дальше армения вон
По оценке «Союза армян России», число армянской диаспоры в России превышает 2,5 млн человек.Этих пусть тоже с собой забирают, пополнят, так сказать у себя на родине численность, которая сейчас составляет 2,778,009 чел.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 22:36
Цитата:
---Потому что они знали , что есть такой город - Кустанай .Вот я здесь уже девять лет живу . И иногда разговор заходить , откуда я ? 90% не знают , что есть такой город - теперь Костанай .Народ и здесь , и там малограмотный . Как то выкладывал видео , в честь кого названы улицы Костаная ?(На Ютубе можете посмотреть ). Очень мало кто знает .
saba:
нормально общались только с челябинцами,
нормально общались только с челябинцами,
---Потому что они знали , что есть такой город - Кустанай .Вот я здесь уже девять лет живу . И иногда разговор заходить , откуда я ? 90% не знают , что есть такой город - теперь Костанай .Народ и здесь , и там малограмотный . Как то выкладывал видео , в честь кого названы улицы Костаная ?(На Ютубе можете посмотреть ). Очень мало кто знает .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 22:47
от 111 ---*** Флуд, мое детище.***---Врать - то не надоело ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 23:04
Цитата:
Его детище - антифлуд для адекватных. Если бы не 112 - такой темы даже не появилось бы
Гога:
Врать - то не надоело ?
Врать - то не надоело ?
Его детище - антифлуд для адекватных. Если бы не 112 - такой темы даже не появилось бы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16063
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 23:34
Цитата:
Однозначно)
Казахстан потихоньку дрейфует
Цитата:
Нисколько
ФРГ главный враг СССР был в Европе
Из ФРГ забрасывались диверсанты в СССР и шпионы
И ФРГ в итоге победил подмяв под себя ГДР
Цитата:
Из какой части?
Чужой против хищника
Или чужой часть третья?
maxsaf:
Вот видишь, значит не все так однозначно.
Вот видишь, значит не все так однозначно.
Однозначно)
Казахстан потихоньку дрейфует
Цитата:
maxsaf:
Так про Германию думали. Сколько лет прошло между окончанием второй мировой и моментом, когда начали с немцами в десна целоваться?
Так про Германию думали. Сколько лет прошло между окончанием второй мировой и моментом, когда начали с немцами в десна целоваться?
Нисколько
ФРГ главный враг СССР был в Европе
Из ФРГ забрасывались диверсанты в СССР и шпионы
И ФРГ в итоге победил подмяв под себя ГДР
Цитата:
electro:
сам ты чужой нашелся тут
сам ты чужой нашелся тут
Из какой части?
Чужой против хищника
Или чужой часть третья?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16063
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 23:42
Цитата:
Казахстан хитрее Цитата:
У Украины экономика уже на запад заточена
Поэтому только вражда
Цитата:
Какую твою квартиру?))
В которой жена сама жила всю жизнь а ты в соседней?
Цитата:
Да пофиг мне что будет в России
Бардак уже несусветный
То таджики спокойно ходят людей расстреливают по столице
То вахабиты целое СИЗО захватывают
Бардак Цитата:
Да щас
Армяне ещё Сочи отожмут вместе с Краснодаром)
В принципе и так их мафия уже все посты там купила
Цитата:
Не надо
Наши знают и Челябинск где и Харьков
А россияне особенно молодежь очень поверхностно образована
В высшем учебном заведении и это не шутка
Взрослые парни студенты магистратуры думали что север Казахстана это что-то типа Узбекистана только с юртами
Арбузы круглый год
Верблюды по степи
Когда им говоришь что Костанай на 400 южнее Челябинска всего
Какие нафиг арбузы и верблюды?
Те выпучивали глаза и в шоке? Так близко Казахстан оказывается?
Это люди которые дальше ленинского района в городе не выезжали
У них и представление о мире такое
Это магистры а что о работягах без образования говорить?
Такие тупые вот в Украину и едут воевать
Им сказали что там нацисты они и поверили
maxsaf:
Только официально, всей страной, на саммите,
Только официально, всей страной, на саммите,
Казахстан хитрее Цитата:
maxsaf:
То есть экономическая выгода помогает забыть былые конфликты? Ну вот и ответ на "вечную вражду"
То есть экономическая выгода помогает забыть былые конфликты? Ну вот и ответ на "вечную вражду"
У Украины экономика уже на запад заточена
Поэтому только вражда
Цитата:
N0name:
Но если жена привела в свой дом кучу ̶ё̶ ̶ ̶.̶.̶.̶ мужиков и собирается при их помощи отжать у тебя твою квартиру
Но если жена привела в свой дом кучу ̶ё̶ ̶ ̶.̶.̶.̶ мужиков и собирается при их помощи отжать у тебя твою квартиру
Какую твою квартиру?))
В которой жена сама жила всю жизнь а ты в соседней?
Цитата:
N0name:
Молись, чтобы этого не произошло.Иначе будет, как в Ираке после убийства Хусейна. Или ты думаешь, что будешь пить баварское пиво и ездить на новом мерседесе?
Молись, чтобы этого не произошло.Иначе будет, как в Ираке после убийства Хусейна. Или ты думаешь, что будешь пить баварское пиво и ездить на новом мерседесе?
Да пофиг мне что будет в России
Бардак уже несусветный
То таджики спокойно ходят людей расстреливают по столице
То вахабиты целое СИЗО захватывают
Бардак Цитата:
N0name:
По оценке «Союза армян России», число армянской диаспоры в России превышает 2,5 млн человек.Этих пусть тоже с собой забирают
По оценке «Союза армян России», число армянской диаспоры в России превышает 2,5 млн человек.Этих пусть тоже с собой забирают
Да щас
Армяне ещё Сочи отожмут вместе с Краснодаром)
В принципе и так их мафия уже все посты там купила
Цитата:
Гога:
% не знают , что есть такой город - теперь Костанай
% не знают , что есть такой город - теперь Костанай
Не надо
Наши знают и Челябинск где и Харьков
А россияне особенно молодежь очень поверхностно образована
В высшем учебном заведении и это не шутка
Взрослые парни студенты магистратуры думали что север Казахстана это что-то типа Узбекистана только с юртами
Арбузы круглый год
Верблюды по степи
Когда им говоришь что Костанай на 400 южнее Челябинска всего
Какие нафиг арбузы и верблюды?
Те выпучивали глаза и в шоке? Так близко Казахстан оказывается?
Это люди которые дальше ленинского района в городе не выезжали
У них и представление о мире такое
Это магистры а что о работягах без образования говорить?
Такие тупые вот в Украину и едут воевать
Им сказали что там нацисты они и поверили
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16063
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 23:50
Как-то с одногруппником в Челябинске пошли искать перекус на обед
Я говорю поехали в узбечку какую-нибудь плов поедим
Он окей и привез меня в хачапурную
Я говорю это же грузинская кавказская кухня тут не будет плова
Он спрашивает а что узбеки не кавказцы?
Пришлось за обедом открывать человеку глаза на мир вокруг))
Что есть кавказцы,средняя Азия а ещё уйгуристан,Калмыкия,Бурятия итд
Он был под конец беседы недоволен
Нафиг мне их всех знать и изучать? Они же ко мне едут а не я к ним. Я сказал а ниче что Бурятия или Адыгея это субъект федерации а Узбекистан заграница? И буряты приехавшие в Челябинск они всеровно у себя дома а узбеки в гостях
Он обиделся и сказал что это все русские земли...(Татары бы ему за такое пару слов высказали)
Вот и весь сказ
А потом крокус. И депутаты Госдумы удивляются а как это так произошло? Кто допустил?
Вот такие вот ребята и допустили
Кто не изучает кто к ним едет и не различает таджиков с дагестанцами
Я говорю поехали в узбечку какую-нибудь плов поедим
Он окей и привез меня в хачапурную
Я говорю это же грузинская кавказская кухня тут не будет плова
Он спрашивает а что узбеки не кавказцы?
Пришлось за обедом открывать человеку глаза на мир вокруг))
Что есть кавказцы,средняя Азия а ещё уйгуристан,Калмыкия,Бурятия итд
Он был под конец беседы недоволен
Нафиг мне их всех знать и изучать? Они же ко мне едут а не я к ним. Я сказал а ниче что Бурятия или Адыгея это субъект федерации а Узбекистан заграница? И буряты приехавшие в Челябинск они всеровно у себя дома а узбеки в гостях
Он обиделся и сказал что это все русские земли...(Татары бы ему за такое пару слов высказали)
Вот и весь сказ
А потом крокус. И депутаты Госдумы удивляются а как это так произошло? Кто допустил?
Вот такие вот ребята и допустили
Кто не изучает кто к ним едет и не различает таджиков с дагестанцами
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 23:51
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