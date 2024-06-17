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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 19:59
Цитата:
Конечно можно. Только официально, всей страной, на саммите, а не тут втихаря на форуме.
saba:
А можно мне выбрать, где сторона добра а где зло
А можно мне выбрать, где сторона добра а где зло
Конечно можно. Только официально, всей страной, на саммите, а не тут втихаря на форуме.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 20:02
Цитата:
Да прям. В девяностые годы уже бредили Германией, тачки подержанные оттуда гоняли, на заработанные на клубнике деньги. 50 лет от силы, от злейших врагов до лучших друзей.
saba:
Почти 90 лет, и как то я со своими немцами общаюсь
Почти 90 лет, и как то я со своими немцами общаюсь
Да прям. В девяностые годы уже бредили Германией, тачки подержанные оттуда гоняли, на заработанные на клубнике деньги. 50 лет от силы, от злейших врагов до лучших друзей.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5006
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 20:24
Цитата:
Так президент нашей страны в глаза сказал президенту России.Мы не признаем ни ДНР, ни ДНР, ни Крыма ,как российской территории, ни Тайваня как отдельной территории, посмотрите
maxsaf:
Только официально, всей страной, на
Только официально, всей страной, на
Так президент нашей страны в глаза сказал президенту России.Мы не признаем ни ДНР, ни ДНР, ни Крыма ,как российской территории, ни Тайваня как отдельной территории, посмотрите
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5006
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 20:30
Цитата:
Никто не бредил выгодно было оттуда машины возить и возили, экономическая выгода, знаете ли, как только стало невыгодно сразу перестали. Что же Вы не вспоминаете девятки в 90 х, тоже было выгодно, один раз правда чуть не убили, обошлось, договорились
maxsaf:
Да прям. В девяностые годы уже бредили Германией, тачки
Да прям. В девяностые годы уже бредили Германией, тачки
Никто не бредил выгодно было оттуда машины возить и возили, экономическая выгода, знаете ли, как только стало невыгодно сразу перестали. Что же Вы не вспоминаете девятки в 90 х, тоже было выгодно, один раз правда чуть не убили, обошлось, договорились
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 21:08
Цитата:
То есть экономическая выгода помогает забыть былые конфликты? Ну вот и ответ на "вечную вражду"
saba:
экономическая выгода
экономическая выгода
То есть экономическая выгода помогает забыть былые конфликты? Ну вот и ответ на "вечную вражду"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 21:38
Цитата:
да и скатертью дорога такой жене, можно ещё и ускорение придать. Но если жена привела в свой дом кучу ̶ё̶ ̶ ̶.̶.̶.̶ мужиков и собирается при их помощи отжать у тебя твою квартиру вместе с содержимым- это уже другая ситуация .
abaika95:
если жена ушла надо сделать ей жизнь хуже
если жена ушла надо сделать ей жизнь хуже
да и скатертью дорога такой жене, можно ещё и ускорение придать. Но если жена привела в свой дом кучу ̶ё̶ ̶ ̶.̶.̶.̶ мужиков и собирается при их помощи отжать у тебя твою квартиру вместе с содержимым- это уже другая ситуация .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 21:44
Цитата:
Молись, чтобы этого не произошло.Иначе будет, как в Ираке после убийства Хусейна.
Или ты думаешь, что будешь пить баварское пиво и ездить на новом мерседесе?
abaika95:
провоцировать митинги, бунты и столкновения особенно там где тонко
провоцировать митинги, бунты и столкновения особенно там где тонко
Молись, чтобы этого не произошло.Иначе будет, как в Ираке после убийства Хусейна.
Или ты думаешь, что будешь пить баварское пиво и ездить на новом мерседесе?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 21:56
Цитата:
По оценке «Союза армян России», число армянской диаспоры в России превышает 2,5 млн человек.Этих пусть тоже с собой забирают, пополнят, так сказать у себя на родине численность, которая сейчас составляет 2,778,009 чел.
abaika95:
поэтому и отдаляются все дальше армения вон
поэтому и отдаляются все дальше армения вон
По оценке «Союза армян России», число армянской диаспоры в России превышает 2,5 млн человек.Этих пусть тоже с собой забирают, пополнят, так сказать у себя на родине численность, которая сейчас составляет 2,778,009 чел.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 22:36
Цитата:
---Потому что они знали , что есть такой город - Кустанай .Вот я здесь уже девять лет живу . И иногда разговор заходить , откуда я ? 90% не знают , что есть такой город - теперь Костанай .Народ и здесь , и там малограмотный . Как то выкладывал видео , в честь кого названы улицы Костаная ?(На Ютубе можете посмотреть ). Очень мало кто знает .
saba:
нормально общались только с челябинцами,
нормально общались только с челябинцами,
---Потому что они знали , что есть такой город - Кустанай .Вот я здесь уже девять лет живу . И иногда разговор заходить , откуда я ? 90% не знают , что есть такой город - теперь Костанай .Народ и здесь , и там малограмотный . Как то выкладывал видео , в честь кого названы улицы Костаная ?(На Ютубе можете посмотреть ). Очень мало кто знает .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 22:47
от 111 ---*** Флуд, мое детище.***---Врать - то не надоело ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 23:04
Цитата:
Его детище - антифлуд для адекватных. Если бы не 112 - такой темы даже не появилось бы
Гога:
Врать - то не надоело ?
Врать - то не надоело ?
Его детище - антифлуд для адекватных. Если бы не 112 - такой темы даже не появилось бы
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