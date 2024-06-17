Отправлено: - 19:20

maxsaf:

Значит он не в собственном дворе лежит, а в общественном? Ну правильно, в вытрезвитель обязаны забрать.

maxsaf:

А чё она раньше то не выбежала, не переживала как там благоверный, мягко ли ему в траве? А чё она раньше то не выбежала, не переживала как там благоверный, мягко ли ему в траве?

Цитата:Цитата:Мужик вышел за бухлом - не хватило. Так бывает. Купил бухло и целенаправленно пошел домой. Для дальнейшего отдыха. Никакой опасности для окружающих не представлял. И судя по фамилии (французские корни с немецкими) не мог представлять. Но тут его увидел полицейский. Увидел не агрессивного алкача, и решил подправить личную статистику предотвращения правонарушений. Окликнул мужика. Но месье был уже на финишной черте, с мыслями о близкой встрече с мадам Жибер Сауле, поэтому и не расслышал грубый окрик жандарма. А может и не принял на свой счёт и продолжил движение. И вот заветная калитка родного замка. Он взялся за неё, чувствуя себя уже дома.Но не тут то было. Жандарм окликнувший Жибера, дождался помощи подъехавшего напарника, и вдвоем они решили таки скрутить и доставить в кутузку своего безобидного земляка. Повалив последнего на замерзшую землю (а дело было в суровом феврале) возле калитки, они попытались скрутить месье, для дальнейшей транспортировки в околоток полиции.Мадам Жибер, с замиранием сердца ожидающая своего супруга, увидела в окно картину задержания своего мужа прямо на пороге своего дома (калитка это практически внешний порог). Негодование придало силы слабой женщине. И она бросилась спасать его. Из оружия, у неё был только короткий, не боевой, Айфон 12 - устаревшей модели... Но сила женского гнева и любовь к мужу, придали женщине силы, и она смогла "пробить" зимний бронник в виде теплой куртки со стороны спины 7 раз, а потом переложив Айфон достала до лица другого полицейского... Но два здоровых мужика, это два здоровых мужика, априори они сильнее мадам Жибер...Далее кутузка, голодное ожидание, туалет с видеокамерой... Суд...