Re: "Вот будет 150 000 тенге..." - Зачем аким Костаная...

Отправлено: - 15:56

да вроде и так спрашивал отбоя нет от детей

там уже свой блат формируется даже

пытаются своих детей пропихнуть

а сейчас до 150 повысят вообще завал начнется

средняя зарплата у обычных работников в костанае 150 а тут за пол дня дают