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"Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице Карабалыка, обвиненной в избиении полицейских, вынесли приговор
"Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице Карабалыка, обвиненной в избиении полицейских, вынесли приговор
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49410
"Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице Карабалыка, обвиненной в избиении полицейских, вынесли приговор
Отправлено: 17.06.24 - 17:27
Экспертиза выявила легкий вред здоровью как у сотрудников полиции Берденова и Адибекова, так и у Сауле Жибер. Но полицейские пока не понесли никакого наказания за причинение травм. А Жибер грозило реальное лишение свободы.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 813
Re: "Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице...
Отправлено: 17.06.24 - 17:27
Телесные повреждения телефоном.... надо бронежилеты и каски выдавать!!!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38847
"Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице Карабалыка, обвиненной в избиении полицейских, вынесли приговор
Отправлено: 17.06.24 - 17:42
Телефон работает так же или как буд то перегрузился и как молодой?
Если так, то неплохая и качественная реклама айфона!
Этот материал можно за дорого продать, кто там, Цукерберг или Куки над айфонами или еще кто то, их журналистам.
Думаю тысяч 200 долларов срубить можно.
За такую то рекламу.
[Исправлено: 111, 17.06.2024 - 18:43]
Если так, то неплохая и качественная реклама айфона!
Этот материал можно за дорого продать, кто там, Цукерберг или Куки над айфонами или еще кто то, их журналистам.
Думаю тысяч 200 долларов срубить можно.
За такую то рекламу.
[Исправлено: 111, 17.06.2024 - 18:43]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6931
Re: "Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице...
Отправлено: 17.06.24 - 17:52
Я полностью на стороне Сауле. Предоставьте себе,муж вхлам пьянючий лежит у себя во дворе (такое бывает с любым) а тут двое полисменов пристают к нему,будят, что-то там говорят,и тут выбегает Сауле с телефоном в руке (жаль что не бита) и начинает крушить всё вокруг. По мне,любая верная супруга будет так себя вести. А хлопцы полисменов подставляют спины для удара и бегут жаловаться. Тут надо последних преследовать и наказать,
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 813
"Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице Карабалыка, обвиненной в избиении полицейских, вынесли приговор
Отправлено: 17.06.24 - 18:22
Пусть ей ещё помятый icloud компенсируют)))
А яблоко на задней стенке не откусили?)))
А яблоко на задней стенке не откусили?)))
"Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице Карабалыка, обвиненной в избиении полицейских, вынесли приговор
Отправлено: 17.06.24 - 18:34
Цитата:
сайлау курманов: Я полностью на стороне Сауле. Предоставьте себе,муж вхлам пьянючий лежит у себя во дворе (такое бывает с любым) а тут двое полисменов пристают к нему,будят, что-то там говорят,и тут выбегает Сауле с телефоном в руке (жаль что не бита) и начинает крушить всё вокруг. По мне,любая верная супруга будет так себя вести. А хлопцы полисменов подставляют спины для удара и бегут жаловаться. Тут надо последних преследовать и наказатьНе согласен. Полицейские должны пользоваться непререкаемым авторитетом. Если полицейский сказал женщине отойти, все остальные ее действия должны быть расценены как неповиновение. 15 суток минимум.
Re: "Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице...
Отправлено: 17.06.24 - 18:39
Цитата:
Значит он не в собственном дворе лежит, а в общественном? Ну правильно, в вытрезвитель обязаны забрать.
Цитата:
А чё она раньше то не выбежала, не переживала как там благоверный, мягко ли ему в траве?
сайлау курманов:
Предоставьте себе,муж вхлам пьянючий лежит у себя во дворе (такое бывает с любым) а тут двое полисменов пристают к нему,будят, что-то там говорят,
Предоставьте себе,муж вхлам пьянючий лежит у себя во дворе (такое бывает с любым) а тут двое полисменов пристают к нему,будят, что-то там говорят,
Значит он не в собственном дворе лежит, а в общественном? Ну правильно, в вытрезвитель обязаны забрать.
Цитата:
сайлау курманов:
,и тут выбегает Сауле с телефоном в руке
,и тут выбегает Сауле с телефоном в руке
А чё она раньше то не выбежала, не переживала как там благоверный, мягко ли ему в траве?
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 719
Re: "Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице...
Отправлено: 17.06.24 - 19:20
Цитата:
Цитата:
Мужик вышел за бухлом - не хватило. Так бывает. Купил бухло и целенаправленно пошел домой. Для дальнейшего отдыха. Никакой опасности для окружающих не представлял. И судя по фамилии (французские корни с немецкими) не мог представлять. Но тут его увидел полицейский. Увидел не агрессивного алкача, и решил подправить личную статистику предотвращения правонарушений. Окликнул мужика. Но месье был уже на финишной черте, с мыслями о близкой встрече с мадам Жибер Сауле, поэтому и не расслышал грубый окрик жандарма. А может и не принял на свой счёт и продолжил движение. И вот заветная калитка родного замка. Он взялся за неё, чувствуя себя уже дома.
Но не тут то было. Жандарм окликнувший Жибера, дождался помощи подъехавшего напарника, и вдвоем они решили таки скрутить и доставить в кутузку своего безобидного земляка. Повалив последнего на замерзшую землю (а дело было в суровом феврале) возле калитки, они попытались скрутить месье, для дальнейшей транспортировки в околоток полиции.
Мадам Жибер, с замиранием сердца ожидающая своего супруга, увидела в окно картину задержания своего мужа прямо на пороге своего дома (калитка это практически внешний порог). Негодование придало силы слабой женщине. И она бросилась спасать его. Из оружия, у неё был только короткий, не боевой, Айфон 12 - устаревшей модели... Но сила женского гнева и любовь к мужу, придали женщине силы, и она смогла "пробить" зимний бронник в виде теплой куртки со стороны спины 7 раз, а потом переложив Айфон достала до лица другого полицейского... Но два здоровых мужика, это два здоровых мужика, априори они сильнее мадам Жибер...
Далее кутузка, голодное ожидание, туалет с видеокамерой... Суд...
maxsaf:
Значит он не в собственном дворе лежит, а в общественном? Ну правильно, в вытрезвитель обязаны забрать.
Значит он не в собственном дворе лежит, а в общественном? Ну правильно, в вытрезвитель обязаны забрать.
Цитата:
maxsaf:
А чё она раньше то не выбежала, не переживала как там благоверный, мягко ли ему в траве?
А чё она раньше то не выбежала, не переживала как там благоверный, мягко ли ему в траве?
Мужик вышел за бухлом - не хватило. Так бывает. Купил бухло и целенаправленно пошел домой. Для дальнейшего отдыха. Никакой опасности для окружающих не представлял. И судя по фамилии (французские корни с немецкими) не мог представлять. Но тут его увидел полицейский. Увидел не агрессивного алкача, и решил подправить личную статистику предотвращения правонарушений. Окликнул мужика. Но месье был уже на финишной черте, с мыслями о близкой встрече с мадам Жибер Сауле, поэтому и не расслышал грубый окрик жандарма. А может и не принял на свой счёт и продолжил движение. И вот заветная калитка родного замка. Он взялся за неё, чувствуя себя уже дома.
Но не тут то было. Жандарм окликнувший Жибера, дождался помощи подъехавшего напарника, и вдвоем они решили таки скрутить и доставить в кутузку своего безобидного земляка. Повалив последнего на замерзшую землю (а дело было в суровом феврале) возле калитки, они попытались скрутить месье, для дальнейшей транспортировки в околоток полиции.
Мадам Жибер, с замиранием сердца ожидающая своего супруга, увидела в окно картину задержания своего мужа прямо на пороге своего дома (калитка это практически внешний порог). Негодование придало силы слабой женщине. И она бросилась спасать его. Из оружия, у неё был только короткий, не боевой, Айфон 12 - устаревшей модели... Но сила женского гнева и любовь к мужу, придали женщине силы, и она смогла "пробить" зимний бронник в виде теплой куртки со стороны спины 7 раз, а потом переложив Айфон достала до лица другого полицейского... Но два здоровых мужика, это два здоровых мужика, априори они сильнее мадам Жибер...
Далее кутузка, голодное ожидание, туалет с видеокамерой... Суд...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3403
Re: "Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице...
Отправлено: 17.06.24 - 19:35
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14891
Re: "Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице...
Отправлено: 17.06.24 - 22:04
Цитата:
Неее. Не согласен. Его почти у дома и забрали. Обидно. Осталось два шага сделать и все, ты дома похмеляешся и жену обнимаешь. Полицейские чисто по человечески могли и проигнорировать.
maxsaf:
Неее. Не согласен. Его почти у дома и забрали. Обидно. Осталось два шага сделать и все, ты дома похмеляешся и жену обнимаешь. Полицейские чисто по человечески могли и проигнорировать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 196
Re: "Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице...
Отправлено: 17.06.24 - 22:23
Не надо защищать бухарика, если бы он не пил водку или бормотуху и не шатался бухой по улицам, которые являются общественными местами, то нафиг он кому нужен! Полицейским скоро дадут право применять оружие, тогда не надо говорить нападающим, будь это женщина или мужчина: уйдите, отойдите и препятствуйте произвести задержание, а сразу применять оружие в отношении нападавшего на поражение! Вообще разгулялись и обнаглели бабенки, зная, что гос-во жалостливое, и нет смертной казни! А зачем смертная казнь, если разрешить полицейским применять оружие без предупреждения! И это будет самый правильный выход из сложившейся ситуации в стране с преступностью. Вот тогда никакой бухарик, тем более хулиганье, пьяницы, их жены и сожительницы, убийцы, грабители, воры и другие масти, не будут кидаться и причинять телесные повреждения сотрудникам органов внутренних дел!
Re: "Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице...
Отправлено: 17.06.24 - 23:02
Цитата:
Ты не учитываешь весь ранее проделанный путь. То есть синяк может весь город обойти в пьяном виде, но если он уже успел близко к дому подойти, то сделать вид, будто всего этого променада не было? Если бы синяк сделал шаг за порог, потом передумал и вернулся в дом, то даже в этом случае он побывал в общественном месте. А он, как говорят другие форумчане, скорее всего ещё и до магазина прогулялся. Я имею право отправить туда дочку за хлебом, и не хочу, чтобы она там на синяков нарывалась. Хочешь пить - пей у себя дома, и носа не высовывай, даже за догонкой.
Vit:
Неее. Не согласен. Его почти у дома и забрали.
Неее. Не согласен. Его почти у дома и забрали.
Ты не учитываешь весь ранее проделанный путь. То есть синяк может весь город обойти в пьяном виде, но если он уже успел близко к дому подойти, то сделать вид, будто всего этого променада не было? Если бы синяк сделал шаг за порог, потом передумал и вернулся в дом, то даже в этом случае он побывал в общественном месте. А он, как говорят другие форумчане, скорее всего ещё и до магазина прогулялся. Я имею право отправить туда дочку за хлебом, и не хочу, чтобы она там на синяков нарывалась. Хочешь пить - пей у себя дома, и носа не высовывай, даже за догонкой.
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