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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16060
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 11:02
Цитата:
планировалась денацификация
это типа путин должен был дойти до киева и свергать власть зеленского
обосрались по пути
и решили рисовать цель вокруг уже существующих дырок
оказывается только донбасс путину был нужен под мнимой денацификацией
и разнылся он ровно перед саммитом в Швейцарии с намеком что он готов признавать зеленского если тока ему донбасс отдадут
в квн играл зеленский но клоун в этой ситуации почемуто путин всеровно Цитата:
киев за три дня
maxsaf:
Насколько я понимаю, это уже дальше, чем планировалось.
Насколько я понимаю, это уже дальше, чем планировалось.
планировалась денацификация
это типа путин должен был дойти до киева и свергать власть зеленского
обосрались по пути
и решили рисовать цель вокруг уже существующих дырок
оказывается только донбасс путину был нужен под мнимой денацификацией
и разнылся он ровно перед саммитом в Швейцарии с намеком что он готов признавать зеленского если тока ему донбасс отдадут
в квн играл зеленский но клоун в этой ситуации почемуто путин всеровно Цитата:
maxsaf:
такими саммитами мира, как в Швейцарии, и до Одессы очередь дойдет.
такими саммитами мира, как в Швейцарии, и до Одессы очередь дойдет.
киев за три дня
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 11:02
Цитата:
Надеюсь Украина сейчас довольна своим выбором.
abaika95:
не захотела становится марионеткой как белорусь
не захотела становится марионеткой как белорусь
Надеюсь Украина сейчас довольна своим выбором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 11:05
Цитата:
Что там Казахстан, как проголосовал на саммите?
abaika95:
и разнылся он ровно перед саммитом в Швейцарии
и разнылся он ровно перед саммитом в Швейцарии
Что там Казахстан, как проголосовал на саммите?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16060
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 11:09
и вот мне в перспективе цель путина и россиян не ясна
допустим вот закончилась война
путину дали отжать территории на которых сейчас оккупационная российская армия стоит
дальше что?
украина навсегда стала угрозой и злым соседом
она будет делать все чтобы у россии жизнь медом не казалась
провоцировать митинги, бунты и столкновения особенно там где тонко
на кавказе, татарстане , башкирии
прилеты дронов по нефтебазам и взрывы на стратегических линиях
санкции никто снимать не будет
вон россия уже под китай легла
китай требует поставлять газ по внутренним российскийм ценам
то есть это обвал рынка сейчас произойдет и резкое падение уровня жизни
и в чем выйгрыш? донбасс обезлюдил
мужиков на фронте убивают
люди вызжают из региона
промышленость убита ее уже не восстановить
города села порушены
рабочей силы нет
таджиков и узбеков вон завозят))
это русский мир? убить русских донбасса чтобы заменить их таджиками?
образованная и креативная молодежь валит из россии потому что перспектив нет
таджики и узбеки миллионами заезжают зато
что дальше? ждать пока сша мифически развалится?))
допустим вот закончилась война
путину дали отжать территории на которых сейчас оккупационная российская армия стоит
дальше что?
украина навсегда стала угрозой и злым соседом
она будет делать все чтобы у россии жизнь медом не казалась
провоцировать митинги, бунты и столкновения особенно там где тонко
на кавказе, татарстане , башкирии
прилеты дронов по нефтебазам и взрывы на стратегических линиях
санкции никто снимать не будет
вон россия уже под китай легла
китай требует поставлять газ по внутренним российскийм ценам
то есть это обвал рынка сейчас произойдет и резкое падение уровня жизни
и в чем выйгрыш? донбасс обезлюдил
мужиков на фронте убивают
люди вызжают из региона
промышленость убита ее уже не восстановить
города села порушены
рабочей силы нет
таджиков и узбеков вон завозят))
это русский мир? убить русских донбасса чтобы заменить их таджиками?
образованная и креативная молодежь валит из россии потому что перспектив нет
таджики и узбеки миллионами заезжают зато
что дальше? ждать пока сша мифически развалится?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16060
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 11:14
Цитата:
это логика маньяка и шизофреника
если жена ушла надо сделать ей жизнь хуже
избивать её в темных местах, поджигать ей квартиру
а потом хихихкать ну че довольна? а жила бы со мной все бы было тип топ
но благо мир и главное соседи понимают какая россия сейчас ебобо
поэтому и отдаляются все дальше
армения вон, на очереди казахстан
это каким надо быть долбанутым на голову чтобы вокруг тебя все стали срочно врагами?
все дальше и дальше Цитата:
Казахстан еше проголосует)
maxsaf:
Надеюсь Украина сейчас довольна своим выбором.
Надеюсь Украина сейчас довольна своим выбором.
это логика маньяка и шизофреника
если жена ушла надо сделать ей жизнь хуже
избивать её в темных местах, поджигать ей квартиру
а потом хихихкать ну че довольна? а жила бы со мной все бы было тип топ
но благо мир и главное соседи понимают какая россия сейчас ебобо
поэтому и отдаляются все дальше
армения вон, на очереди казахстан
это каким надо быть долбанутым на голову чтобы вокруг тебя все стали срочно врагами?
все дальше и дальше Цитата:
maxsaf:
Что там Казахстан, как проголосовал на саммите?
Что там Казахстан, как проголосовал на саммите?
Казахстан еше проголосует)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10417
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 13:52
--- от 111 ---*** Флуд, мое детище.***---Врать - то не надоело ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 15:47
Цитата:
ты хочешь продолжения война балабайка?
abaika95:
допустим вот закончилась война
допустим вот закончилась война
ты хочешь продолжения война балабайка?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16060
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 15:52
Цитата:
ты во первых пиши с трезвака
во вторых на вы к незнакомым людям
в третьих не лезь в чужой диалог
electro:
ты хочешь продолжения война балабайка?
ты хочешь продолжения война балабайка?
ты во первых пиши с трезвака
во вторых на вы к незнакомым людям
в третьих не лезь в чужой диалог
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 17:50
Цитата:
Вот видишь, значит не все так однозначно.
abaika95:
Казахстан еше проголосует)
Казахстан еше проголосует)
Вот видишь, значит не все так однозначно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 18:41
Цитата:
Как то становится однозначно, плохо что у нас такая граница протяженная с соседом, который любит воевать! В итоге кому плохо? Всем, Россия скрывает потери, Украина тоже, думаю перебили друг друга немало, а Эл починно сидит и радуется, про Максафа так не скажу, он просто любит позубоскалить, это в общем безобидно
maxsaf:
Вот видишь, значит не все так однозначно.
Вот видишь, значит не все так однозначно.
Как то становится однозначно, плохо что у нас такая граница протяженная с соседом, который любит воевать! В итоге кому плохо? Всем, Россия скрывает потери, Украина тоже, думаю перебили друг друга немало, а Эл починно сидит и радуется, про Максафа так не скажу, он просто любит позубоскалить, это в общем безобидно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 18:50
Цитата:
А, из-за протяженной границы сложно выбрать сторону добра? И при этом ещё кого-то упрекать...
saba:
Как то становится однозначно, плохо
Как то становится однозначно, плохо
А, из-за протяженной границы сложно выбрать сторону добра? И при этом ещё кого-то упрекать...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 18:55
Цитата:
Так про Германию думали. Сколько лет прошло между окончанием второй мировой и моментом, когда начали с немцами в десна целоваться?
abaika95:
украина навсегда стала угрозой и злым соседом
украина навсегда стала угрозой и злым соседом
Так про Германию думали. Сколько лет прошло между окончанием второй мировой и моментом, когда начали с немцами в десна целоваться?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 19:08
Цитата:
А можно мне выбрать, где сторона добра а где зло, Вы в Канаде не живёте с соседом, который постоянно угрожает войной, в российских пабликах только и читаешь про то что Казахстан это русская земля, и говорят можете повторитьт2022год, я когда приехал в Адлер в 1992 году мне говорили у Вас там жара и верблюды по улицам ходят, нормально общались только с челябинцами, оттого и считают все земли СССР своими, глаза то завидущие!
maxsaf:
,
,
А можно мне выбрать, где сторона добра а где зло, Вы в Канаде не живёте с соседом, который постоянно угрожает войной, в российских пабликах только и читаешь про то что Казахстан это русская земля, и говорят можете повторитьт2022год, я когда приехал в Адлер в 1992 году мне говорили у Вас там жара и верблюды по улицам ходят, нормально общались только с челябинцами, оттого и считают все земли СССР своими, глаза то завидущие!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 19:10
Цитата:
сам ты чужой
нашелся тут
abaika95:
сам ты чужой
нашелся тут
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 19:13
Цитата:
Почти 90 лет, и как то я со своими немцами общаюсь постоянно, с друзьями все люди адекватные, абсолютно аполитичные, от слова вообще
maxsaf:
начали с немцами в десна целоваться?
начали с немцами в десна целоваться?
Почти 90 лет, и как то я со своими немцами общаюсь постоянно, с друзьями все люди адекватные, абсолютно аполитичные, от слова вообще
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