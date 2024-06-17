Отправлено: - 18:34

сайлау курманов: Я полностью на стороне Сауле. Предоставьте себе,муж вхлам пьянючий лежит у себя во дворе (такое бывает с любым) а тут двое полисменов пристают к нему,будят, что-то там говорят,и тут выбегает Сауле с телефоном в руке (жаль что не бита) и начинает крушить всё вокруг. По мне,любая верная супруга будет так себя вести. А хлопцы полисменов подставляют спины для удара и бегут жаловаться. Тут надо последних преследовать и наказать

Цитата:Не согласен. Полицейские должны пользоваться непререкаемым авторитетом. Если полицейский сказал женщине отойти, все остальные ее действия должны быть расценены как неповиновение. 15 суток минимум.