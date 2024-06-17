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≡ "Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице Карабалыка, обвиненной в избиении полицейских, вынесли приговор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49410
"Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице Карабалыка, обвиненной в избиении полицейских, вынесли приговор
Отправлено: 17.06.24 - 17:27
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Экспертиза выявила легкий вред здоровью как у сотрудников полиции Берденова и Адибекова, так и у Сауле Жибер. Но полицейские пока не понесли никакого наказания за причинение травм. А Жибер грозило реальное лишение свободы.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
813
Re: "Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице...
Отправлено: 17.06.24 - 17:27
#1
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Телесные повреждения телефоном.... надо бронежилеты и каски выдавать!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38847
"Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице Карабалыка, обвиненной в избиении полицейских, вынесли приговор
Отправлено: 17.06.24 - 17:42
#2
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Телефон работает так же или как буд то перегрузился и как молодой?
Если так, то неплохая и качественная реклама айфона!
Этот материал можно за дорого продать, кто там, Цукерберг или Куки над айфонами или еще кто то, их журналистам.
Думаю тысяч 200 долларов срубить можно.
За такую то рекламу.

[Исправлено: 111, 17.06.2024 - 18:43]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6931
Re: "Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице...
Отправлено: 17.06.24 - 17:52
#3
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Я полностью на стороне Сауле. Предоставьте себе,муж вхлам пьянючий лежит у себя во дворе (такое бывает с любым) а тут двое полисменов пристают к нему,будят, что-то там говорят,и тут выбегает Сауле с телефоном в руке (жаль что не бита) и начинает крушить всё вокруг. По мне,любая верная супруга будет так себя вести. А хлопцы полисменов подставляют спины для удара и бегут жаловаться. Тут надо последних преследовать и наказать,
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
813
"Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице Карабалыка, обвиненной в избиении полицейских, вынесли приговор
Отправлено: 17.06.24 - 18:22
#4
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Пусть ей ещё помятый icloud компенсируют)))
А яблоко на задней стенке не откусили?)))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23501
"Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице Карабалыка, обвиненной в избиении полицейских, вынесли приговор
Отправлено: 17.06.24 - 18:34
#5
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Цитата:
сайлау курманов: Я полностью на стороне Сауле. Предоставьте себе,муж вхлам пьянючий лежит у себя во дворе (такое бывает с любым) а тут двое полисменов пристают к нему,будят, что-то там говорят,и тут выбегает Сауле с телефоном в руке (жаль что не бита) и начинает крушить всё вокруг. По мне,любая верная супруга будет так себя вести. А хлопцы полисменов подставляют спины для удара и бегут жаловаться. Тут надо последних преследовать и наказать
Не согласен. Полицейские должны пользоваться непререкаемым авторитетом. Если полицейский сказал женщине отойти, все остальные ее действия должны быть расценены как неповиновение. 15 суток минимум.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23501
Re: "Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице...
Отправлено: 17.06.24 - 18:39
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Предоставьте себе,муж вхлам пьянючий лежит у себя во дворе (такое бывает с любым) а тут двое полисменов пристают к нему,будят, что-то там говорят,

Значит он не в собственном дворе лежит, а в общественном? Ну правильно, в вытрезвитель обязаны забрать.


Цитата:
сайлау курманов:
,и тут выбегает Сауле с телефоном в руке

А чё она раньше то не выбежала, не переживала как там благоверный, мягко ли ему в траве? :lol:
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