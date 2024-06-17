Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 11:09

и вот мне в перспективе цель путина и россиян не ясна



допустим вот закончилась война

путину дали отжать территории на которых сейчас оккупационная российская армия стоит

дальше что?

украина навсегда стала угрозой и злым соседом

она будет делать все чтобы у россии жизнь медом не казалась

провоцировать митинги, бунты и столкновения особенно там где тонко

на кавказе, татарстане , башкирии

прилеты дронов по нефтебазам и взрывы на стратегических линиях

санкции никто снимать не будет

вон россия уже под китай легла

китай требует поставлять газ по внутренним российскийм ценам

то есть это обвал рынка сейчас произойдет и резкое падение уровня жизни

и в чем выйгрыш? донбасс обезлюдил

мужиков на фронте убивают

люди вызжают из региона

промышленость убита ее уже не восстановить

города села порушены

рабочей силы нет

таджиков и узбеков вон завозят))

это русский мир? убить русских донбасса чтобы заменить их таджиками?



образованная и креативная молодежь валит из россии потому что перспектив нет

таджики и узбеки миллионами заезжают зато

что дальше? ждать пока сша мифически развалится?))