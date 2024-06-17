Петицию против закона о бытовом насилии запустили в Казахстане
Отправлено: 17.06.24 - 11:11
В воскресенье, 16 июня, на портале epetition.kz появилось обращение противников закона о бытовом насилии. Это произошло в день вступления в силу закона о правах женщин и безопасности детей. Читать новость
abaika95: как же так?? мои дети хочу и бью с каких пор это стало запрещено?? долой закон! он душит наши свободы бить родственников
Там речь о том, что дети начнут "стучать" на родителей. Ребенок накосячил, получил подзатыльник или был лишен условных денег, в качестве наказания, позвонил и сдал родителей. Детишки щась же умные пошли, каждый второй, не только знает, но и качает права... Многие правонарушения несовершеннолетними происходят из-за уверенности в своей безнаказанности, а сейчас еще больше им прав будет...А воспитания жок, чтобы жить в гармонии с обществом...
Если бояться наказания, то совсем не стоит заводить детей, вступать в половые отношения с женщинами! Законодатель не может сам определить, что родитель, за шлепок по мягкому месту своего ребенка в целях воспитания, должен нести наказание!Нужно учитывать перегибы в воспитании, наказании! В законе нет четкости в определении применения насилия в целях воспитания, при этом насилие должен быть умышленным, беспричинным, имеющим определенную меру; шлепок, пощечина, а не пинки ногами,удары кулаком в голову, в печень,и тому подобное! Если поженились молодые, то "воспитание" детей, жены в пьяном, наркотическом опьянении никак нельзя считать воспитанием. Прежде чем жениться, то есть лишь бы жениться, то это и есть проблема, когда супруги не любят и не уважают друг друга, при этом не уступают друг другу, упрекают в чем либо и затем начинаются скандалы, которые как правило могут закончиться применением насилия! Я думаю. что законодатель учтет требования, указанные в петиции.
У нас дача в Красном партизане, рядом дикий пляж. Что вытворяют горе-родители - уму непостижимо : напиваются до поросячьего визга, матерятся, дерутся ! И всё это в присутствии своих и чужих детей ! Вечером пьяные до изумления плетутся домой. а рядом измученный ребятёнок. Вот такие мамы , конечно, не рады, что их теперь можно обуздать. Пусть выбирают - ребёнок или бутылка? Может всё-таки хоть кто-то выберет ребёнка...
абике: законодатель учтет требования, указанные в петиции.
Они должны учитывать абсолютно все ещё на этапе рассмотрения и обсуждения! Все нюансы, мелочи и тонкости. Почему например закон однобоко защищает только детей и женщин? А не рассматривается например такая ситуация: брак по "залету", она- спортсмен-тяжелоатлет и боксёр, он - знает про спорт только то, что есть такой канал. Он не может найти хорошую работу , и она его на этой почве "воспитывает". Это, конечно из разряда фантастики, но тем не менее... Сколько было случаев, когда дети избивали родителей, бабушек и дедушек?
Не больше, не меньше! И кто ж это такой- защитник национальных интересов и творец из мухи слона? На данном этапе наше правосудие не способно размашисто репрессировать нерадивых родителей, а дети не настолько раскрепощены, чтобы о каждом шлепке доносить на предков Мы ещё долго не догоним в этом Запад Чего бояться?
таноми52: не настолько раскрепощены, чтобы о каждом шлепке доносить на предков
Вопрос времени. Уже же яжматери носятся, что дитятке подзатыльник дали в школе. А то,что своим поведением это заслуженно- молчок. И получается, что в школе звери работают, которым нельзя детей учить. Так и здесь. Потихоньку научатся
vofkakst: Уже же яжматери носятся, что дитятке подзатыльник дали в школе.
а какое имеет право какой то левый взрослый давать подзатыльники ребенку? даже хулиганистому? сдавай участковому инспектору если он хулиган и все родителей вызывай Цитата:
vofkakst: И получается, что в школе звери работают, которым нельзя детей учить. Так и здесь. Потихоньку научатся
если взрослый бьет ребенка в школе упрочая свой авторитет то он не преподаватель а спарринг партнер че удивляться потом что его вечером на улице подкараулят и в асфальт воткнут вместе с авторитетом авторитет умом надо зарабатывать у детей а не кулаками
abaika95: уверенность что папа и мама отмажут сдайте нарушителя полиции и дети тут же неуверенными
По возрасту они не подсудны, если только кого-то не убьют или изнасилуют...
Цитата:
vofkakst: Уже же яжматери носятся, что дитятке подзатыльник дали в школе. А то,что своим поведением это заслуженно- молчок.
Яжематери - ваще неподсудная категория... Сделал одной такой замечание в автобусе, что дитятко грязными ботинками на сиденье забралось, а там потом людям сидеть. Так она хай-вай начала поднимать в защиту ребенка. Ну я с такими хабалками долго не общаюсь. При помощи великого и могучего с блатным налетом, заставил таки мамашку снять дитя с сиденья. Причем, она - "суч.а крашеная", ребенка посадила на сиденье рядом, а не на то, где топтпалось её дитятко...
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