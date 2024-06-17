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О вакцинации, давлении воды и мусоре на дачах - Городские проблемы обсудили на совещании в акимате Костаная
О вакцинации, давлении воды и мусоре на дачах - Городские проблемы обсудили на совещании в акимате Костаная
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