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≡ О вакцинации, давлении воды и мусоре на дачах - Городские проблемы обсудили на совещании в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49410
О вакцинации, давлении воды и мусоре на дачах - Городские проблемы обсудили на совещании в акимате Костаная
Отправлено: 17.06.24 - 17:35
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Важность вакцинирования на аппаратном совещании продемонстрировали очень доходчиво: взяли количество заболевших корью в городе с начала 2024 года и показали долю непривитых. Причины отказа от вакцины разные, а итог один - болезнь.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3371
Re: О вакцинации, давлении воды и мусоре на дачах - Городские...
Отправлено: 17.06.24 - 17:35
#1
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судя по качеству фоток их снимали на цифровую мыльницу начала нулевых годов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3371
Re: О вакцинации, давлении воды и мусоре на дачах - Городские...
Отправлено: 17.06.24 - 17:37
#2
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Цитата:

ста процентах случаев заболевают те взрослые и дети, которые не были привиты по каким-либо причинам.

пора уже за отказ от прививки без медотвода вводить уголовное наказание
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