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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 11:02
#7456
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Цитата:
maxsaf:
Насколько я понимаю, это уже дальше, чем планировалось.

планировалась денацификация
это типа путин должен был дойти до киева и свергать власть зеленского
обосрались по пути
и решили рисовать цель вокруг уже существующих дырок
оказывается только донбасс путину был нужен под мнимой денацификацией
и разнылся он ровно перед саммитом в Швейцарии с намеком что он готов признавать зеленского если тока ему донбасс отдадут

в квн играл зеленский но клоун в этой ситуации почемуто путин всеровно Цитата:
maxsaf:
такими саммитами мира, как в Швейцарии, и до Одессы очередь дойдет.

киев за три дня
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23498
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 11:02
#7457
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Цитата:
abaika95:
не захотела становится марионеткой как белорусь

Надеюсь Украина сейчас довольна своим выбором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23498
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 11:05
#7458
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Цитата:
abaika95:
и разнылся он ровно перед саммитом в Швейцарии

Что там Казахстан, как проголосовал на саммите? ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 11:09
#7459
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и вот мне в перспективе цель путина и россиян не ясна

допустим вот закончилась война
путину дали отжать территории на которых сейчас оккупационная российская армия стоит
дальше что?
украина навсегда стала угрозой и злым соседом
она будет делать все чтобы у россии жизнь медом не казалась
провоцировать митинги, бунты и столкновения особенно там где тонко
на кавказе, татарстане , башкирии
прилеты дронов по нефтебазам и взрывы на стратегических линиях
санкции никто снимать не будет
вон россия уже под китай легла
китай требует поставлять газ по внутренним российскийм ценам
то есть это обвал рынка сейчас произойдет и резкое падение уровня жизни
и в чем выйгрыш? донбасс обезлюдил
мужиков на фронте убивают
люди вызжают из региона
промышленость убита ее уже не восстановить
города села порушены
рабочей силы нет
таджиков и узбеков вон завозят))
это русский мир? убить русских донбасса чтобы заменить их таджиками?

образованная и креативная молодежь валит из россии потому что перспектив нет
таджики и узбеки миллионами заезжают зато
что дальше? ждать пока сша мифически развалится?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 11:14
#7460
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Цитата:
maxsaf:
Надеюсь Украина сейчас довольна своим выбором.

это логика маньяка и шизофреника
если жена ушла надо сделать ей жизнь хуже
избивать её в темных местах, поджигать ей квартиру
а потом хихихкать ну че довольна? а жила бы со мной все бы было тип топ

но благо мир и главное соседи понимают какая россия сейчас ебобо
поэтому и отдаляются все дальше
армения вон, на очереди казахстан
это каким надо быть долбанутым на голову чтобы вокруг тебя все стали срочно врагами?
все дальше и дальше Цитата:
maxsaf:
Что там Казахстан, как проголосовал на саммите?

Казахстан еше проголосует)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10417
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 13:52
#7461
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--- от 111 ---*** Флуд, мое детище.***---Врать - то не надоело ? :-x
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1322
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 15:47
#7462
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Цитата:
abaika95:
допустим вот закончилась война

ты хочешь продолжения война балабайка?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 15:52
#7463
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Цитата:
electro:
ты хочешь продолжения война балабайка?

ты во первых пиши с трезвака
во вторых на вы к незнакомым людям
в третьих не лезь в чужой диалог
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