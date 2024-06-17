Отправлено: - 15:36

mks2703:

Там речь о том, что дети начнут "стучать" на родителей. Ребенок накосячил, получил подзатыльник или был лишен условных денег, в качестве наказания, позвонил и сдал родителей

mks2703:

Детишки щась же умные пошли, каждый второй, не только знает, но и качает права...

mks2703:

Многие правонарушения несовершеннолетними происходят из-за уверенности в своей безнаказанности,

mks2703:

а сейчас еще больше им прав будет

mks2703:

А воспитания жок, чтобы жить в гармонии с обществом...

Цитата:придет учатсковый и разберетьсяпобоев нет, психолог в школе поговорит весь обман и вскроетсязато случаев когда родители забивают детей делая вид что ведут воспитательный процесс уменьшится Цитата:смотрят на родителей вот и качают)пример показываете Цитата:уверенность что папа и мама отмажутсдайте нарушителя полиции и дети тут же неуверенными станут)) Цитата:ребенок без прав это раб Цитата:дома воспитывать надобез синяков и побоев