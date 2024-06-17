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≡ Петицию против закона о бытовом насилии запустили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49406
Петицию против закона о бытовом насилии запустили в Казахстане
Отправлено: 17.06.24 - 11:11
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В воскресенье, 16 июня, на портале epetition.kz появилось обращение противников закона о бытовом насилии. Это произошло в день вступления в силу закона о правах женщин и безопасности детей.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
717
Re: Петицию против закона о бытовом насилии запустили в...
Отправлено: 17.06.24 - 11:11
#1
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"За что боролись..."
"Благими намерениями..."
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16055
Re: Петицию против закона о бытовом насилии запустили в...
Отправлено: 17.06.24 - 11:22
#2
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любители избивать жен и детей сильно возмущены что теперь им за это штраф может прилететь а то и уголовка

как же так?? мои дети хочу и бью с каких пор это стало запрещено?? долой закон! он душит наши свободы бить родственников
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
717
Re: Петицию против закона о бытовом насилии запустили в...
Отправлено: 17.06.24 - 11:38
#3
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Цитата:
abaika95:
как же так?? мои дети хочу и бью с каких пор это стало запрещено?? долой закон! он душит наши свободы бить родственников


Там речь о том, что дети начнут "стучать" на родителей. Ребенок накосячил, получил подзатыльник или был лишен условных денег, в качестве наказания, позвонил и сдал родителей. Детишки щась же умные пошли, каждый второй, не только знает, но и качает права... Многие правонарушения несовершеннолетними происходят из-за уверенности в своей безнаказанности, а сейчас еще больше им прав будет...А воспитания жок, чтобы жить в гармонии с обществом...
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
809
Re: Петицию против закона о бытовом насилии запустили в...
Отправлено: 17.06.24 - 11:58
#4
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Началось.теперь на каждый шаг, на каждое действие, закон, постановление будем отвечать петицией.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
195
Re: Петицию против закона о бытовом насилии запустили в...
Отправлено: 17.06.24 - 13:38
#5
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Если бояться наказания, то совсем не стоит заводить детей, вступать в половые отношения с женщинами! Законодатель не может сам определить, что родитель, за шлепок по мягкому месту своего ребенка в целях воспитания, должен нести наказание!Нужно учитывать перегибы в воспитании, наказании! В законе нет четкости в определении применения насилия в целях воспитания, при этом насилие должен быть умышленным, беспричинным, имеющим определенную меру; шлепок, пощечина, а не пинки ногами,удары кулаком в голову, в печень,и тому подобное! Если поженились молодые, то "воспитание" детей, жены в пьяном, наркотическом опьянении никак нельзя считать воспитанием. Прежде чем жениться, то есть лишь бы жениться, то это и есть проблема, когда супруги не любят и не уважают друг друга, при этом не уступают друг другу, упрекают в чем либо и затем начинаются скандалы, которые как правило могут закончиться применением насилия! Я думаю. что законодатель учтет требования, указанные в петиции.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
182
Re: Петицию против закона о бытовом насилии запустили в...
Отправлено: 17.06.24 - 13:50
#6
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У нас дача в Красном партизане, рядом дикий пляж. Что вытворяют горе-родители - уму непостижимо : напиваются до поросячьего визга, матерятся, дерутся ! И всё это в присутствии своих и чужих детей ! Вечером пьяные до изумления плетутся домой. а рядом измученный ребятёнок. Вот такие мамы , конечно, не рады, что их теперь можно обуздать. Пусть выбирают - ребёнок или бутылка? Может всё-таки хоть кто-то выберет ребёнка...
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
809
Петицию против закона о бытовом насилии запустили в Казахстане
Отправлено: 17.06.24 - 13:53
#7
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Цитата:
абике:
законодатель учтет требования, указанные в петиции.

Они должны учитывать абсолютно все ещё на этапе рассмотрения и обсуждения! Все нюансы, мелочи и тонкости. Почему например закон однобоко защищает только детей и женщин? А не рассматривается например такая ситуация: брак по "залету", она- спортсмен-тяжелоатлет и боксёр, он - знает про спорт только то, что есть такой канал. Он не может найти хорошую работу , и она его на этой почве "воспитывает". Это, конечно из разряда фантастики, но тем не менее...
Сколько было случаев, когда дети избивали родителей, бабушек и дедушек?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3980
Re: Петицию против закона о бытовом насилии запустили в...
Отправлено: 17.06.24 - 14:32
#8
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Цитата:
Требую отклонить в самой категоричной форме и заблокировать данные законы! А также провести расследование деятельности их лоббистов на предмет коррупции и на предмет сдачи национальных интересов!"

Источник:


Не больше, не меньше!
И кто ж это такой- защитник национальных интересов и творец из мухи слона?
На данном этапе наше правосудие не способно размашисто репрессировать нерадивых родителей, а дети не настолько раскрепощены, чтобы о каждом шлепке доносить на предков
Мы ещё долго не догоним в этом Запад
Чего бояться?
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