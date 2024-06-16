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saba:

Я ходил в этот парк в детстве возле ДК Профсоюзов, было и страшно и интересно одновременно найти череп в парке, мы его прикапывали,

Цитата:......это где и когда именно вы находили черепа там в парке ?какой год saba?....когда для бассейна котлован копали по городу слух ходил что кости находили,но про черепа что то новое,я то абориген со стажем,а вы?