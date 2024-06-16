Отправлено: - 23:22

Для обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.





Цитата:Если он зашел в супермаркет и сожрал конфетку, или сметану, или что то еще, там тоже будут отпускать?Или там это называется воровством, а если не дать водятелу, то это можно?