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≡ Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49406
Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 11:34
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Закон содержит более 70 поправок, направленных на создание инфраструктуры помощи семьям и детям, профилактику насилия, ужесточение наказаний за насилие в отношении детей, а также на помощь жертвам и свидетелям насилия и буллинга.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
717
Re: Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 21:47
#15
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Цитата:
mks2703:
Дети до 16 теперь будут бесплатно ездить. Наглых среди них на 10 автобусов хватит...


Стопе. Я забыл. Сейчас же вход через переднюю дверь везде. Это раньше можно было зайти, а оплата на выходе. Сейчас детишки и не зайдут. Хотя... Автобус тронется - пацан останется. Просто действительно есть бедные семьи, а много и наглых.
Вообще непонятно о чём речь? Это город или межгород, или сельские маршруты. Тогда действительно, зимой высаживать - верх жадности...
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
566
Re: Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 22:55
#16
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Цитата:
таноми52:

От жены начало греха, и через нее все мы умираем (Сир. 25. 27). Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление.
:lol:

Жене... не давай власти над собою при жизни твоей... Во всех делах твоих будь главным, не клади пятна [порока] на честь [славу] твою (Сир. 33. 19, 23).

Жена да боится своего мужа (Еф. 5. 33)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38845
Re: Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 23:22
#17
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Цитата:
Для обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.



Если он зашел в супермаркет и сожрал конфетку, или сметану, или что то еще, там тоже будут отпускать?
Или там это называется воровством, а если не дать водятелу, то это можно?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3979
Re: Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 17.06.24 - 10:46
#18
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Цитата:
N0name:
От жены начало греха,

Цитата:
N0name:
Жене... не давай власти над собою

Цитата:
N0name:
Жена да боится своего мужа


Правильно понимаете, правильно!
Религия - первопричина дискриминации женщин!
И оправдание насилия над женщиной: ибо "от неё начало греха"
"...да убоится мужа своего" - вот и дам ей п...лей!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16055
Re: Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 17.06.24 - 11:27
#19
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Цитата:
mks2703:
Дети до 16 теперь будут бесплатно ездить. Наглых среди них на 10 автобусов хватит...

высаживать их запрещено
а катать до конечной никто не запретит как делают наши автобусники)
нет оплаты ну поехали до конечной тогда
оттуда домой пойдешь Цитата:
Эл-починно:
Без слов и лишних проблем, дама поехала дальше, никто её из автобуса не выгонял.

у нас тоже если 10 тыс даешь то водила матерясь везет тебя бесплатно
нет у него размена
и к чему ты эту историю привел? Цитата:
mks2703:
Просто действительно есть бедные семьи

бедные семьи по льготам ездят
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
717
Re: Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 17.06.24 - 11:41
#20
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Цитата:
abaika95:
бедные семьи по льготам ездят


А, что есть льготы такие на проезд? Какбэ не в теме. Ну хорошо если так.
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