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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Память в лабиринтах споров
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49406
Юрий БОНДАРЕНКО: Память в лабиринтах споров
Отправлено: 16.06.24 - 13:31
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Не случайно, когда каких-то фантазеров-чиновников еще советских лет угораздило задумать обычный парк с развлечениями на месте кладбища, затея, мягко говоря, не прижилась. Сама история города оказалась мудрее невежд.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5001
Юрий БОНДАРЕНКО: Память в лабиринтах споров
Отправлено: 16.06.24 - 13:31
#1
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Честно говоря любим мы привязать каких то личностей к своей истории, это относится и к Золотой Орде и к Достоевскому который наверняка был несчастен сидя в Семипалатинском остроге, что у нас других личностей нет, да полно, мы их просто не умеем раскрутить, а привязываемся к уже известным, типа Чингис хана, когда я слышу этот бред стыдно становится

[Исправлено: saba, 16.06.2024 - 14:32]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5001
Юрий БОНДАРЕНКО: Память в лабиринтах споров
Отправлено: 16.06.24 - 13:39
#2
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Я ходил в этот парк в детстве возле ДК Профсоюзов, было и страшно и интересно одновременно найти череп в парке, мы его прикапывали, хотя наверное это было неосознанно, просто родители так учили, мы с братом даже конский череп в степи закапывали

[Исправлено: saba, 16.06.2024 - 14:40]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5001
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Память в лабиринтах споров
Отправлено: 16.06.24 - 13:44
#3
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Самый страшный фильм в детстве я тоже там видел"Всадник без головы" неделю потом снился
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1322
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Память в лабиринтах споров
Отправлено: 17.06.24 - 00:09
#4
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Цитата:
saba:
Я ходил в этот парк в детстве возле ДК Профсоюзов, было и страшно и интересно одновременно найти череп в парке, мы его прикапывали,

......это где и когда именно вы находили черепа там в парке ?какой год saba?
....когда для бассейна котлован копали по городу слух ходил что кости находили,но про черепа что то новое,я то абориген со стажем,а вы?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16055
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Память в лабиринтах споров
Отправлено: 17.06.24 - 11:32
#5
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Цитата:
saba:
а привязываемся к уже известным, типа Чингис хана, когда я слышу этот бред стыдно становится

пока у нас нет установят 50 метровую золотую статую чингисхана в астане то называть его своим мы права не имеем))
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
717
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Память в лабиринтах споров
Отправлено: 17.06.24 - 12:03
#6
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Зачем казахам примазываться к Золотой Орде? Я этого не понимаю. Это монгольское наследие. Наследие дикой орды, разрушившей Отрар и уничтоживших Отрарскую библиотеку... Нашествие варваров отбросило цивилизацию степного края на пару сотен лет назад. Разрушило города южного Казахстана, так, что там остановилось всё развитие и только раскопки говорят нам о былом величии тех времен и того края. Эта веха самая печальная в развитии и становлении казахского общества.
К примеру у русских царей немецкие корни, но никому в голову не приходит онемечивать всю знать и управленцев России и приписывать их к России, как это происходит у нас. Правители казахов чингизиды, значит Чингисхан - казах. Сами казахо-монголы, напали на других казахов. Примерно так. С оговоркой, что тогда казахов еще не было, были отдельные племена, таких как кереиты, кипшаки и т.д.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16055
Юрий БОНДАРЕНКО: Память в лабиринтах споров
Отправлено: 17.06.24 - 12:29
#7
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Цитата:
mks2703:
Зачем казахам примазываться к Золотой Орде? Я этого не понимаю. Это монгольское наследие. Наследие дикой орды, разрушившей Отрар и уничтоживших Отрарскую библиотеку

Ну положим история орды неразрывно связана с историей этногенеза казахского народа
Казахи выходцы из орды
И большинство племен у казахов этнически это монголы пришедшие сюда именно с завоеваниями потом уже казахское ханство стало объедением тюркских и монгольских племен под одним названием
Я против другого
Монополизации истории орды
Из орды вышли все и крымские,казанские,астраханские,сибирские татары,узбеки,кыргызы,калмыки,монголы
И казахи были одними из но уж точно не основоположниками Цитата:
mks2703:
Эта веха самая печальная в развитии и становлении казахского общества

Одна часть современных казахов уничтожала другую часть современных казахов в то время
Это как Москва Новгород уничтожила
Мы же не можем выкинуть из истории тех кто уничтожал ради тех кого уничтожилиЦитата:
mks2703:
Правители казахов чингизиды, значит Чингисхан - казах.

Ну это упрощение как следствие любого периода национального построения мифа
Рюрика тоже русским называли до 19 века
И быть из рода Рюрика считалось высшим блеском
Пока историки не вдолбили всем что он был датским викингом
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