Отправлено: - 11:38

abaika95:

как же так?? мои дети хочу и бью с каких пор это стало запрещено?? долой закон! он душит наши свободы бить родственников

Цитата:Там речь о том, что дети начнут "стучать" на родителей. Ребенок накосячил, получил подзатыльник или был лишен условных денег, в качестве наказания, позвонил и сдал родителей. Детишки щась же умные пошли, каждый второй, не только знает, но и качает права... Многие правонарушения несовершеннолетними происходят из-за уверенности в своей безнаказанности, а сейчас еще больше им прав будет...А воспитания жок, чтобы жить в гармонии с обществом...