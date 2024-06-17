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≡ Петицию против закона о бытовом насилии запустили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49406
Петицию против закона о бытовом насилии запустили в Казахстане
Отправлено: 17.06.24 - 11:11
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В воскресенье, 16 июня, на портале epetition.kz появилось обращение противников закона о бытовом насилии. Это произошло в день вступления в силу закона о правах женщин и безопасности детей.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
717
Re: Петицию против закона о бытовом насилии запустили в...
Отправлено: 17.06.24 - 11:11
#1
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"За что боролись..."
"Благими намерениями..."
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16055
Re: Петицию против закона о бытовом насилии запустили в...
Отправлено: 17.06.24 - 11:22
#2
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любители избивать жен и детей сильно возмущены что теперь им за это штраф может прилететь а то и уголовка

как же так?? мои дети хочу и бью с каких пор это стало запрещено?? долой закон! он душит наши свободы бить родственников
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
717
Re: Петицию против закона о бытовом насилии запустили в...
Отправлено: 17.06.24 - 11:38
#3
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Цитата:
abaika95:
как же так?? мои дети хочу и бью с каких пор это стало запрещено?? долой закон! он душит наши свободы бить родственников


Там речь о том, что дети начнут "стучать" на родителей. Ребенок накосячил, получил подзатыльник или был лишен условных денег, в качестве наказания, позвонил и сдал родителей. Детишки щась же умные пошли, каждый второй, не только знает, но и качает права... Многие правонарушения несовершеннолетними происходят из-за уверенности в своей безнаказанности, а сейчас еще больше им прав будет...А воспитания жок, чтобы жить в гармонии с обществом...
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
808
Re: Петицию против закона о бытовом насилии запустили в...
Отправлено: 17.06.24 - 11:58
#4
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Началось.теперь на каждый шаг, на каждое действие, закон, постановление будем отвечать петицией.
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