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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 05:41
Цитата:
Какая утонченность в намеках!
Эх, ничего как правило нового, что то уже даже скушно от твоего однообразия одинаковости анеГдодов..
maxsaf:
Не надо так редакцию унижать)) от таких "пользователей" лучше держаться подальше, иначе по судам затаскают, как и всех его соседей
Не надо так редакцию унижать)) от таких "пользователей" лучше держаться подальше, иначе по судам затаскают, как и всех его соседей
Какая утонченность в намеках!
Эх, ничего как правило нового, что то уже даже скушно от твоего однообразия одинаковости анеГдодов..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 05:46
Блин, я 40 дней проспал Алексу, с этим короновирусом блин..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 06:04
Сегодня еще аппарат этот ставить, от давления или как то так, опять откажусь, кашляю как слон.
И как назло, давление исчезло, от слова совсем, как заболел короновирусом, аппарат смысла нет ставить, в этом плюс короны.
Моя отошла, правда еще нюхать не может, то есть запахи не ловит, младший отошел, в садике подхватил и раздал нам как вай фай.
Старший уже от меня наверно заразился.
Одно утешение, форум НГ.
Смотрю многие в тихушку так болеют, ну кто легко переносит, а я говорить не могу, голос пропал от кашля, сразу видно, короновирусник.
И как назло, давление исчезло, от слова совсем, как заболел короновирусом, аппарат смысла нет ставить, в этом плюс короны.
Моя отошла, правда еще нюхать не может, то есть запахи не ловит, младший отошел, в садике подхватил и раздал нам как вай фай.
Старший уже от меня наверно заразился.
Одно утешение, форум НГ.
Смотрю многие в тихушку так болеют, ну кто легко переносит, а я говорить не могу, голос пропал от кашля, сразу видно, короновирусник.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5001
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 06:46
Цитата:
Здоровья тебе, не болей!
111:
Здоровья тебе, не болей!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5001
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 06:48
И всей семье твоей, только здоровья!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 07:36
Цитата:
Ошибаешься, повеселился, как обычно
111:
Ну старая портянка как говорится. Почему то ты ушел в этот раз крайне раздраженным.
Ну старая портянка как говорится. Почему то ты ушел в этот раз крайне раздраженным.
Ошибаешься, повеселился, как обычно
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 640
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 08:25
Цитата:
Да, вы совершенно правы. Человека вполне может интересовать только свой маленький мирок. Но и тут же есть "но". Нечему удивляться что в этот мирок когда-то влезет государство от которого он старается отмежеваться. Тем более в постсовке. Тут такой бешеный бардак в головах что мое почтение. Собственно он и должен быть таким учитывая предыдущую формацию. И в подобных условиях не получится ровно отсидеться на заду. Я, будучи наемным рабочим, еще как-то могу себе это позволить. Но в сфере бизнеса так не выйдет.
И вы совершенно правы что как только появилась возможность уехали.
maxsaf:
на то, что государство куда-то там лезет, меня это не напрягало до того единственного момента.
на то, что государство куда-то там лезет, меня это не напрягало до того единственного момента.
Да, вы совершенно правы. Человека вполне может интересовать только свой маленький мирок. Но и тут же есть "но". Нечему удивляться что в этот мирок когда-то влезет государство от которого он старается отмежеваться. Тем более в постсовке. Тут такой бешеный бардак в головах что мое почтение. Собственно он и должен быть таким учитывая предыдущую формацию. И в подобных условиях не получится ровно отсидеться на заду. Я, будучи наемным рабочим, еще как-то могу себе это позволить. Но в сфере бизнеса так не выйдет.
И вы совершенно правы что как только появилась возможность уехали.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 09:35
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 566
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 10:18
Цитата:
Так сколько тебе платят? Или ты на общественных началах
111:
Обвинить редакцию
Обвинить редакцию
Так сколько тебе платят? Или ты на общественных началах
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2194
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 10:19
Цитата:
Повторяю - не вижу здесь цитирования комментария, который находился на модерации, либо ответа на этот комментарий.
Карачун:
ответ с цитированием от "якобы пользователя", по мнению автора комментария, на сообщение находящееся на модерации. что опять же по мнению автора говорит о том что "пользователь" является аффилированым с редакцией либо ботом.
ответ с цитированием от "якобы пользователя", по мнению автора комментария, на сообщение находящееся на модерации. что опять же по мнению автора говорит о том что "пользователь" является аффилированым с редакцией либо ботом.
Повторяю - не вижу здесь цитирования комментария, который находился на модерации, либо ответа на этот комментарий.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 566
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 10:39
Цитата:
А я здоров, как слон. Жара... куплю наверное сегодня опять упаковку "̶г̶р̶у̶ш̶е̶в̶о̶г̶о̶"̶( ой это слово запрещено на форуме) coca cola , буду спасаться от жары
пысы. хотя кому это интересно?
111:
Сегодня еще аппарат этот ставить, от давления или как то так, опять откажусь, кашляю как слон.
Сегодня еще аппарат этот ставить, от давления или как то так, опять откажусь, кашляю как слон.
А я здоров, как слон. Жара... куплю наверное сегодня опять упаковку "̶г̶р̶у̶ш̶е̶в̶о̶г̶о̶"̶( ой это слово запрещено на форуме) coca cola , буду спасаться от жары
пысы. хотя кому это интересно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16054
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 10:52
Цитата:
интересно а одесса почему не отделилась? одесса русскоязычный город) и на весь русскоязычный город нашлось всего 40 какихто вооруженых фанатиков которые дрались на улицах а потом погибли в дк? а россия че не высадилась то в одессу? почему по легкому пути пошла в донецк влезла который возле границы ? убивали то людей больше в одессе))
киев русскоязычный город он че не отделился? Цитата:
интересно россия в крыму за кого вступилась ? еще не было ни захвата администраций в донецке ни дома профсоюзов а россия уже в крыму кого-то защищала
кого от кого?) Цитата:
которая вылилась в обстритацию и драполяцию)
путин вон разнылся что готов остановится на том где сейчас рос войска стоят только давайте мир подпишем
а как же денацификация? уже всё? силенок не хватило?
maxsaf:
ЛНР и ДНР начали отделяться из-за языка, перегибы шли со стороны нацпатов
ЛНР и ДНР начали отделяться из-за языка, перегибы шли со стороны нацпатов
интересно а одесса почему не отделилась? одесса русскоязычный город) и на весь русскоязычный город нашлось всего 40 какихто вооруженых фанатиков которые дрались на улицах а потом погибли в дк? а россия че не высадилась то в одессу? почему по легкому пути пошла в донецк влезла который возле границы ? убивали то людей больше в одессе))
киев русскоязычный город он че не отделился? Цитата:
maxsaf:
поэтому за них и вступилась Россия,
поэтому за них и вступилась Россия,
интересно россия в крыму за кого вступилась ? еще не было ни захвата администраций в донецке ни дома профсоюзов а россия уже в крыму кого-то защищала
кого от кого?) Цитата:
maxsaf:
поэтому и потребовалась денацификация и демилитаризация.
поэтому и потребовалась денацификация и демилитаризация.
которая вылилась в обстритацию и драполяцию)
путин вон разнылся что готов остановится на том где сейчас рос войска стоят только давайте мир подпишем
а как же денацификация? уже всё? силенок не хватило?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 10:56
Цитата:
Насколько я понимаю, это уже дальше, чем планировалось.
abaika95:
путин вон разнылся что готов остановится на том где сейчас рос войска стоят
путин вон разнылся что готов остановится на том где сейчас рос войска стоят
Насколько я понимаю, это уже дальше, чем планировалось.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 10:58
Цитата:
С такими саммитами мира, как в Швейцарии, и до Одессы очередь дойдет.
abaika95:
интересно а одесса почему не отделилась?
интересно а одесса почему не отделилась?
С такими саммитами мира, как в Швейцарии, и до Одессы очередь дойдет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16054
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 10:59
нечего из себя идиотов корчить
вы все прекрасно понимаете что творит ваша любимая россиюшка
это я раньше думал что вы недолекие и реально не понимаете суть вещей
всё вы прекрасно понимаете и знаете просто вид делаете
что россия под видом защиты русских просто влезла в соседнюю страну отжимать территории
предлог был просто в виде защиты русских тех русских которых россия сейчас массово убивает на фронтах
на деле же путин очень сильно обиделся что украина не захотела становится марионеткой как белорусь
первый майдан и все потуги путина покупать украинских чиновников провалились
потом второй майдан и путинская марионетка свергнута
тут путин срочно возомнил себя защитником русского языка и полез в крым и донбасс
плюсом к этому олигархат российской очень недоволен был что украине приходилось платить за транзит газа в европу
поэтому и план новороссии отжать у украины территории от харькова до одессы и подразумевал под собой оторвать кусок по которому можно пускать газ напрямую в ес через румынию
но как всегда у россии все пошло через одно место
в итоге до 150 тыс русских мужиков валяются сейчас кто мертвый кто без ручек и ножек из за путинских обид и газовых олигархов
пройдет 20 лет после этой войны их никто и не вспомнит
за че воевали? зачем? непонятно
вы все прекрасно понимаете что творит ваша любимая россиюшка
это я раньше думал что вы недолекие и реально не понимаете суть вещей
всё вы прекрасно понимаете и знаете просто вид делаете
что россия под видом защиты русских просто влезла в соседнюю страну отжимать территории
предлог был просто в виде защиты русских тех русских которых россия сейчас массово убивает на фронтах
на деле же путин очень сильно обиделся что украина не захотела становится марионеткой как белорусь
первый майдан и все потуги путина покупать украинских чиновников провалились
потом второй майдан и путинская марионетка свергнута
тут путин срочно возомнил себя защитником русского языка и полез в крым и донбасс
плюсом к этому олигархат российской очень недоволен был что украине приходилось платить за транзит газа в европу
поэтому и план новороссии отжать у украины территории от харькова до одессы и подразумевал под собой оторвать кусок по которому можно пускать газ напрямую в ес через румынию
но как всегда у россии все пошло через одно место
в итоге до 150 тыс русских мужиков валяются сейчас кто мертвый кто без ручек и ножек из за путинских обид и газовых олигархов
пройдет 20 лет после этой войны их никто и не вспомнит
за че воевали? зачем? непонятно
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