Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 10:59

нечего из себя идиотов корчить

вы все прекрасно понимаете что творит ваша любимая россиюшка

это я раньше думал что вы недолекие и реально не понимаете суть вещей

всё вы прекрасно понимаете и знаете просто вид делаете

что россия под видом защиты русских просто влезла в соседнюю страну отжимать территории

предлог был просто в виде защиты русских тех русских которых россия сейчас массово убивает на фронтах

на деле же путин очень сильно обиделся что украина не захотела становится марионеткой как белорусь

первый майдан и все потуги путина покупать украинских чиновников провалились

потом второй майдан и путинская марионетка свергнута

тут путин срочно возомнил себя защитником русского языка и полез в крым и донбасс

плюсом к этому олигархат российской очень недоволен был что украине приходилось платить за транзит газа в европу

поэтому и план новороссии отжать у украины территории от харькова до одессы и подразумевал под собой оторвать кусок по которому можно пускать газ напрямую в ес через румынию

но как всегда у россии все пошло через одно место



в итоге до 150 тыс русских мужиков валяются сейчас кто мертвый кто без ручек и ножек из за путинских обид и газовых олигархов

пройдет 20 лет после этой войны их никто и не вспомнит

за че воевали? зачем? непонятно