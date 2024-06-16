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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 23:31
Цитата:
Нет, я к редакции не имею никакого отношения
PS: просто прикалываюсь над Noname
N0name:
Ты чё, тоже с Тимуром заодно
Ты чё, тоже с Тимуром заодно
Нет, я к редакции не имею никакого отношения
PS: просто прикалываюсь над Noname
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 23:34
Цитата:
Это просто очень сильно кое-кого раздражает, а меня веселит, вот и напоминаю про ценники периодически Красная тряпка своего рода
Карачун:
другое дело что постоянное упоминание частного-ценников без выделения общей проблемы выглядит уже в свою очередь весьма глупо.
другое дело что постоянное упоминание частного-ценников без выделения общей проблемы выглядит уже в свою очередь весьма глупо.
Это просто очень сильно кое-кого раздражает, а меня веселит, вот и напоминаю про ценники периодически Красная тряпка своего рода
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 23:35
Цитата:
ответ с цитированием от "якобы пользователя", по мнению автора комментария, на сообщение находящееся на модерации. что опять же по мнению автора говорит о том что "пользователь" является аффилированым с редакцией либо ботом.
maxsaf:
Мне лично ни о чем. Поясните.
Мне лично ни о чем. Поясните.
ответ с цитированием от "якобы пользователя", по мнению автора комментария, на сообщение находящееся на модерации. что опять же по мнению автора говорит о том что "пользователь" является аффилированым с редакцией либо ботом.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 23:37
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Так и в чем собственно состоит общая проблема?
[Исправлено: maxsaf, 17.06.2024 - 00:41]
Карачун:
концептуально он прав
концептуально он прав
Цитата:
Карачун:
не... государству лезть в частную сферу
не... государству лезть в частную сферу
Цитата:
Карачун:
без выделения общей проблемы
без выделения общей проблемы
Так и в чем собственно состоит общая проблема?
[Исправлено: maxsaf, 17.06.2024 - 00:41]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 23:41
Цитата:
Я в 7426 сделал ответ с цитированием на цитату, которой вообще не было. Жаль конечно, но товарищ Noname теперь будет чувствовать себя весьма неловко.
Карачун:
ответ с цитированием от "якобы пользователя", по мнению автора комментария, на сообщение находящееся на модерации. что опять же по мнению автора говорит о том что "пользователь" является аффилированым с редакцией либо ботом.
ответ с цитированием от "якобы пользователя", по мнению автора комментария, на сообщение находящееся на модерации. что опять же по мнению автора говорит о том что "пользователь" является аффилированым с редакцией либо ботом.
Я в 7426 сделал ответ с цитированием на цитату, которой вообще не было. Жаль конечно, но товарищ Noname теперь будет чувствовать себя весьма неловко.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 23:43
Цитата:
Не надо так редакцию унижать)) от таких "пользователей" лучше держаться подальше, иначе по судам затаскают, как и всех его соседей
Карачун:
что "пользователь" является аффилированым с редакцией
что "пользователь" является аффилированым с редакцией
Не надо так редакцию унижать)) от таких "пользователей" лучше держаться подальше, иначе по судам затаскают, как и всех его соседей
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 23:53
этажом выше вы же сами и процитировали общую часть
знаете, вам плохо удается косить под дурака. ни смешно, ни остроумно не получается у вас. не знаю почему, может навыка недостает. но право слово чем больше вы стараетесь тем более уныло выходит. сейчас вы весьма с вашим излюбленным визави уже стали схожи.
знаете, вам плохо удается косить под дурака. ни смешно, ни остроумно не получается у вас. не знаю почему, может навыка недостает. но право слово чем больше вы стараетесь тем более уныло выходит. сейчас вы весьма с вашим излюбленным визави уже стали схожи.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 00:00
Цитата:
Что то навеяло
"-Это Кара кара кара, кара кара кара, кум..."
Все такой же загадочный, как та пустыня..
Исправил, а то вдруг жалоба пройдет, у меня уже два с половиной нарушения, а завтра день наказаний.
[Исправлено: 111, 17.06.2024 - 01:04]
Карачун:
Что то навеяло
"-Это Кара кара кара, кара кара кара, кум..."
Все такой же загадочный, как та пустыня..
Исправил, а то вдруг жалоба пройдет, у меня уже два с половиной нарушения, а завтра день наказаний.
[Исправлено: 111, 17.06.2024 - 01:04]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 00:03
Цитата:
возможно что так действительно бывает. мне не понять. я второй раз над анекдотами уже не смеюсь.
maxsaf:
Это просто очень сильно кое-кого раздражает, а меня веселит
Это просто очень сильно кое-кого раздражает, а меня веселит
возможно что так действительно бывает. мне не понять. я второй раз над анекдотами уже не смеюсь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 00:07
можете смело менять обратно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 00:10
Цитата:
Не в тебе дело, уже зная что у меня два с половиной, мои многочисленные поклонники обязательно могут это произвести себе в плюс.
Карачун:
можете смело менять обратно.
можете смело менять обратно.
Не в тебе дело, уже зная что у меня два с половиной, мои многочисленные поклонники обязательно могут это произвести себе в плюс.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 00:18
Цитата:
"...во франции запрещено называть свиней наполеоном, но меня не остановишь" х/ф Джентльмены.)))
тоже навеяло))))
111:
а то вдруг жалоба пройдет, у меня уже два с половиной нарушения, а завтра день наказаний.
а то вдруг жалоба пройдет, у меня уже два с половиной нарушения, а завтра день наказаний.
"...во франции запрещено называть свиней наполеоном, но меня не остановишь" х/ф Джентльмены.)))
тоже навеяло))))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 00:28
Цитата:
Я думал, вам есть что добавить. Но раз уж имеем то что имеем, сообщаю: мне плевать на общую часть, на то, что государство куда-то там лезет, меня это не напрягало до того единственного момента. И не напрягает теперь. Если вы собираетесь против чего-то там бороться, что-то там обобщать и озвучивать, с вашим то интеллектом - то и флаг вам в руки. Не забудьте поделиться результатами.
Карачун:
этажом выше вы же сами и процитировали общую часть
этажом выше вы же сами и процитировали общую часть
Я думал, вам есть что добавить. Но раз уж имеем то что имеем, сообщаю: мне плевать на общую часть, на то, что государство куда-то там лезет, меня это не напрягало до того единственного момента. И не напрягает теперь. Если вы собираетесь против чего-то там бороться, что-то там обобщать и озвучивать, с вашим то интеллектом - то и флаг вам в руки. Не забудьте поделиться результатами.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 05:29
Цитата:
Вот это да..
Обвинить редакцию во лжи..
Вот он , скрин и что?
Какое отношение мой коммент 7384 имеет к комменту 7383?
На ровном месте прям буксовать начал.
Там цитирование даже не того коммента. Во дела то..
N0name:
а скрин разве ни о чём не говорит? п.с. инстуктируйте лучше своих ботов
а скрин разве ни о чём не говорит? п.с. инстуктируйте лучше своих ботов
Вот это да..
Обвинить редакцию во лжи..
Вот он , скрин и что?
Какое отношение мой коммент 7384 имеет к комменту 7383?
На ровном месте прям буксовать начал.
Там цитирование даже не того коммента. Во дела то..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 05:37
Цитата:
Ну старая портянка как говорится.
Почему то ты ушел в этот раз крайне раздраженным.
А ведь всегда веселишься и пересказываешь сам себе один и тот же анеГдод..
maxsaf:
меня веселит, вот и напоминаю про ценники периодически Красная тряпка своего рода
меня веселит, вот и напоминаю про ценники периодически Красная тряпка своего рода
Ну старая портянка как говорится.
Почему то ты ушел в этот раз крайне раздраженным.
А ведь всегда веселишься и пересказываешь сам себе один и тот же анеГдод..
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