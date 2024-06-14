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≡ Проблема действительно есть - Минтранспорта о туалетах вдоль трасс
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49405
Проблема действительно есть - Минтранспорта о туалетах вдоль трасс
Отправлено: 14.06.24 - 23:34
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"Проблема с холодными туалетами действительно существует, и КазАвтоЖол ведет работу по их оптимизации и установке на площадках отдыха теплых туалетов", - говорится в сообщении Министерства транспорта.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
712
Re: Проблема действительно есть - Минтранспорта о туалетах вдоль...
Отправлено: 14.06.24 - 23:34
#1
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Эти позорные дырки в земле, давно переполненные, показывают уровень развития нашего сервиса. Ну и общий уровень развития и культуры... Печально...
Кто-нить недавно был на ст.Железорудной (г. Рудный), там то хоть внутри станции сделали клозет или всё еще на улицу ходят? Давно там не был, интересно...
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
67
Re: Проблема действительно есть - Минтранспорта о туалетах вдоль...
Отправлено: 15.06.24 - 08:40
#2
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А у нас ментальность такая, мы еще 500 лет за кибит ходить будем! :-P :-P :-P
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1322
Re: Проблема действительно есть - Минтранспорта о туалетах вдоль...
Отправлено: 15.06.24 - 17:42
#3
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........ а руки как помыть зимой в этом клозете, который на картинке? :lol: :lol: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3248
Проблема действительно есть - Минтранспорта о туалетах вдоль трасс
Отправлено: 15.06.24 - 17:50
#4
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Да ладно, кто там ездит, простой люд. А я с детства помню, в кусты сходил и всё хорошо. Туристов нет, так пару чиновников проедут, так тоже же люди, так же в кусты могут сходить. Зачем заморачиваться, такие дорогие туалеты строить? :lol: 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3248
Проблема действительно есть - Минтранспорта о туалетах вдоль трасс
Отправлено: 15.06.24 - 17:54
#5
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Тут у людей дома затопило, не в каждой школе нормальный туалет есть. А они вон на дороги закинулились, водилам каким то комфорт создавать! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38840
Проблема действительно есть - Минтранспорта о туалетах вдоль трасс
Отправлено: 16.06.24 - 00:20
#6
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Цитата:
Эл-починно:
в кусты сходил и всё хорошо

А по большому как, травой растирал и тоже хорошо потом бегать?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3248
Проблема действительно есть - Минтранспорта о туалетах вдоль трасс
Отправлено: 16.06.24 - 00:31
#7
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Цитата:
111:
А по большому как,

Ну как, так же. Лет 16-ть было, ехал с Кустаная в Челябинск, на автобусе. В комсомольске чебурек съел, под троицком его выкокал. :lol: Водила не обиделся, что под колесо, чтоб другие пассажиры не видели. Снегом подтёр, зимой дело было. С тех пор всегда бумага с собой. 8-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1322
Re: Проблема действительно есть - Минтранспорта о туалетах вдоль...
Отправлено: 17.06.24 - 00:24
#8
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111:
А по большому как, травой растирал и тоже хорошо потом бегать?[/quot

...а в середине лета трава высохнит тогда щебнем.....
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