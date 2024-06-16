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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 496 из 496«1...494495496
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 23:31
#7426
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Цитата:
N0name:
Ты чё, тоже с Тимуром заодно


Нет, я к редакции не имею никакого отношения :-o

PS: просто прикалываюсь над Noname :lol: 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 23:34
#7427
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Цитата:
Карачун:
другое дело что постоянное упоминание частного-ценников без выделения общей проблемы выглядит уже в свою очередь весьма глупо.

Это просто очень сильно кое-кого раздражает, а меня веселит, вот и напоминаю про ценники периодически :lol: Красная тряпка своего рода ;-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
639
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 23:35
#7428
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Цитата:
maxsaf:
Мне лично ни о чем. Поясните.

ответ с цитированием от "якобы пользователя", по мнению автора комментария, на сообщение находящееся на модерации. что опять же по мнению автора говорит о том что "пользователь" является аффилированым с редакцией либо ботом.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 23:37
#7429
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Цитата:
Карачун:
концептуально он прав

Цитата:
Карачун:
не... государству лезть в частную сферу

Цитата:
Карачун:
без выделения общей проблемы

Так и в чем собственно состоит общая проблема?

[Исправлено: maxsaf, 17.06.2024 - 00:41]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 23:41
#7430
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Цитата:
Карачун:
ответ с цитированием от "якобы пользователя", по мнению автора комментария, на сообщение находящееся на модерации. что опять же по мнению автора говорит о том что "пользователь" является аффилированым с редакцией либо ботом.

Я в 7426 сделал ответ с цитированием на цитату, которой вообще не было. Жаль конечно, но товарищ Noname теперь будет чувствовать себя весьма неловко. :-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 23:43
#7431
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Цитата:
Карачун:
что "пользователь" является аффилированым с редакцией

Не надо так редакцию унижать)) от таких "пользователей" лучше держаться подальше, иначе по судам затаскают, как и всех его соседей :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
639
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 23:53
#7432
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этажом выше вы же сами и процитировали общую часть
знаете, вам плохо удается косить под дурака. ни смешно, ни остроумно не получается у вас. не знаю почему, может навыка недостает. но право слово чем больше вы стараетесь тем более уныло выходит. сейчас вы весьма с вашим излюбленным визави уже стали схожи.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38840
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 00:00
#7433
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Цитата:
Карачун:

Что то навеяло

"-Это Кара кара кара, кара кара кара, кум..."
Все такой же загадочный, как та пустыня..

Исправил, а то вдруг жалоба пройдет, у меня уже два с половиной нарушения, а завтра день наказаний.

[Исправлено: 111, 17.06.2024 - 01:04]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
639
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 00:03
#7434
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Цитата:
maxsaf:
Это просто очень сильно кое-кого раздражает, а меня веселит

возможно что так действительно бывает. мне не понять. я второй раз над анекдотами уже не смеюсь.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
639
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 00:07
#7435
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можете смело менять обратно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38840
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 00:10
#7436
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Цитата:
Карачун:
можете смело менять обратно.

Не в тебе дело, уже зная что у меня два с половиной, мои многочисленные поклонники обязательно могут это произвести себе в плюс.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
639
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.06.24 - 00:18
#7437
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Цитата:
111:
а то вдруг жалоба пройдет, у меня уже два с половиной нарушения, а завтра день наказаний.

"...во франции запрещено называть свиней наполеоном, но меня не остановишь" х/ф Джентльмены.)))
тоже навеяло))))
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