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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Память в лабиринтах споров
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49405
Юрий БОНДАРЕНКО: Память в лабиринтах споров
Отправлено: 16.06.24 - 13:31
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Не случайно, когда каких-то фантазеров-чиновников еще советских лет угораздило задумать обычный парк с развлечениями на месте кладбища, затея, мягко говоря, не прижилась. Сама история города оказалась мудрее невежд.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4999
Юрий БОНДАРЕНКО: Память в лабиринтах споров
Отправлено: 16.06.24 - 13:31
#1
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Честно говоря любим мы привязать каких то личностей к своей истории, это относится и к Золотой Орде и к Достоевскому который наверняка был несчастен сидя в Семипалатинском остроге, что у нас других личностей нет, да полно, мы их просто не умеем раскрутить, а привязываемся к уже известным, типа Чингис хана, когда я слышу этот бред стыдно становится

[Исправлено: saba, 16.06.2024 - 14:32]
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4999
Юрий БОНДАРЕНКО: Память в лабиринтах споров
Отправлено: 16.06.24 - 13:39
#2
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Я ходил в этот парк в детстве возле ДК Профсоюзов, было и страшно и интересно одновременно найти череп в парке, мы его прикапывали, хотя наверное это было неосознанно, просто родители так учили, мы с братом даже конский череп в степи закапывали

[Исправлено: saba, 16.06.2024 - 14:40]
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4999
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Память в лабиринтах споров
Отправлено: 16.06.24 - 13:44
#3
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Самый страшный фильм в детстве я тоже там видел"Всадник без головы" неделю потом снился
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1322
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Память в лабиринтах споров
Отправлено: 17.06.24 - 00:09
#4
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Цитата:
saba:
Я ходил в этот парк в детстве возле ДК Профсоюзов, было и страшно и интересно одновременно найти череп в парке, мы его прикапывали,

......это где и когда именно вы находили черепа там в парке ?какой год saba?
....когда для бассейна котлован копали по городу слух ходил что кости находили,но про черепа что то новое,я то абориген со стажем,а вы?
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