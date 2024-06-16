Отправлено: - 23:34

Карачун:

другое дело что постоянное упоминание частного-ценников без выделения общей проблемы выглядит уже в свою очередь весьма глупо.

Цитата:Это просто очень сильно кое-кого раздражает, а меня веселит, вот и напоминаю про ценники периодическиКрасная тряпка своего рода