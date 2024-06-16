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Второй день ЕВРО-2024: самый молодой игрок, самый быстрый гол и волевая победа действующего чемпиона в матче с рекордом чемпионатов Европы
Второй день ЕВРО-2024: самый молодой игрок, самый быстрый гол и волевая победа действующего чемпиона в матче с рекордом чемпионатов Европы
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