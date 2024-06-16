Отправлено: - 23:57

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О, Z-патриотам предлагаю болеть за этот клуб, которым владеет Путин, то ли его прихвостень Рыболовлев, зато играет лучший российский полузащитник по моему Александр Головин.

Цитата:....неееее ненадо предлагать нам этого,я сказа уже буду болеть за немцев,так как клубнику здесь собирал,сейчас черешню собираю и болею за сборную ФРГ уже несколько слов выучил бишоер и беклёпт.Вечером футбол смотрим, баур флашки нам дал и пиво даёт бесплатно хоть запейся у него этого пива как гуталина на гуталиновой фабрике...так что Марик призжай будем черешню собирать,футбол смотреть,да пивко попивать....не жизнь а сказка,зарплата вовремя как положено...