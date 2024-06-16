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≡ Второй день ЕВРО-2024: самый молодой игрок, самый быстрый гол и волевая победа действующего чемпиона в матче с рекордом чемпионатов Европы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49405
Второй день ЕВРО-2024: самый молодой игрок, самый быстрый гол и волевая победа действующего чемпиона в матче с рекордом чемпионатов Европы
Отправлено: 16.06.24 - 18:55
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Программу дня открыл матч на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне между сборными Венгрии и Швейцарии, выступающими в группе «А». Для команд это была уже 47 встреча. В предыдущих 30 побед на счету венгров и 11 - у швейцарцев и еще 5 матчей завершились вничью, а разница забитых голов составляла 131:66 в пользу сборной Венгрии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38840
Re: Второй день ЕВРО-2024: самый молодой игрок, самый быстрый...
Отправлено: 16.06.24 - 18:55
#1
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Цитата:
Нападающий «Монако» и

О, Z-патриотам предлагаю болеть за этот клуб, которым владеет Путин, то ли его прихвостень Рыболовлев, зато играет лучший российский полузащитник по моему Александр Головин.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38840
Второй день ЕВРО-2024: самый молодой игрок, самый быстрый гол и волевая победа действующего чемпиона в матче с рекордом чемпионатов Европы
Отправлено: 16.06.24 - 19:04
#2
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Чем примечателен олихарх, владелец клуба Монако, так это тем, что впарил арабу картину то ли Леонардо да Винчи, то ли еще кого то, картина "Спаситель мира", которую купили за штуку баксов когда то, впарили за 400 миллионов так, что тот араб теперь спрятал эту картину и никуда не выставляет от того, что его развели.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1843
Второй день ЕВРО-2024: самый молодой игрок, самый быстрый гол и волевая победа действующего чемпиона в матче с рекордом чемпионатов Европы
Отправлено: 16.06.24 - 20:37
#3
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А где сборная России? С кем они играют?

[Исправлено: Gljuk, 16.06.2024 - 21:16]
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1322
Re: Второй день ЕВРО-2024: самый молодой игрок, самый быстрый...
Отправлено: 16.06.24 - 23:57
#4
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Цитата:
111:
О, Z-патриотам предлагаю болеть за этот клуб, которым владеет Путин, то ли его прихвостень Рыболовлев, зато играет лучший российский полузащитник по моему Александр Головин.

....неееее ненадо предлагать нам этого,я сказа уже буду болеть за немцев,так как клубнику здесь собирал,сейчас черешню собираю и болею за сборную ФРГ уже несколько слов выучил бишоер и беклёпт.Вечером футбол смотрим, баур флашки нам дал и пиво даёт бесплатно хоть запейся у него этого пива как гуталина на гуталиновой фабрике...так что Марик призжай будем черешню собирать,футбол смотреть,да пивко попивать....не жизнь а сказка,зарплата вовремя как положено...
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1322
Re: Второй день ЕВРО-2024: самый молодой игрок, самый быстрый...
Отправлено: 16.06.24 - 23:59
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А где сборная России? С кем они играют?


.....они не играют не хотят Газаров ушёл,с горя боярышник пьют водка кончилась.... :oops: :oops: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38840
Второй день ЕВРО-2024: самый молодой игрок, самый быстрый гол и волевая победа действующего чемпиона в матче с рекордом чемпионатов Европы
Отправлено: 17.06.24 - 00:07
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
будем черешню собирать

Да ну, а зачем черешня на футбол?
Туда надо что то более серьезное.

[Исправлено: 111, 17.06.2024 - 01:08]
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