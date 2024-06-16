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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23486
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:57
#7411
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Цитата:
saba:
Вы все время упоминаете про ценники, в автобусе висит объявление на двух языках, никто не возмущается, большинство просто не замечает, только Вы педалируете эту тему, зачем?

Тут две стороны. Одна, которая читает, им пофиг, лишь бы понятно было. Другая сторона - пишет. Вот им не пофиг. Им надо либо два языка знать идеально, либо переводчика нанимать, чтобы потом дорогие вывески не переделывать после добавления перевода на казахский с ошибкой. Да и переделка вывески, если она большая - тоже недешевое удовольствие. Приведу в пример Канаду. Тут два государственных языка. Приходишь в любое гос учреждение - все абсолютно на двух языках. Но это не касается частников. Частник сам решает, на каком языке ему делать вывеску или ценники. В нашей провинции в основном все только на английском. Есть тут и чисто французские поселки, в них я не бывал, не знаю, как там с вывесками. Короче, где на каком языке частнику выгодно делать ценники, на таком он и делает, никто тут ему двуязычие не навязывает. Я был точно таким же частником в КЗ. Я - вторая сторона, которая делает вывески. Теперь надеюсь понятно?

[Исправлено: maxsaf, 16.06.2024 - 20:57]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3248
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 20:20
#7412
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Цитата:
111:
Ну ты же обвинил сабу

Я его не в чём не обвинял.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
562
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 22:14
#7413
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Редакция, что ж так на пару с... накосячили
Как можно было ответить на сообщение, если оно еще на модерации :lol:

[Исправлено: N0name, 16.06.2024 - 23:28]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38834
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 22:23
#7414
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Цитата:
Эл-починно:
Я его не в чём не обвинял.

Ну посмеялся над ним, что пока тот водку пил, жена от него ушла.
Ну это жесть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38834
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 22:26
#7415
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Цитата:
Эл-починно:
Он вроде как сам тут в этом признался.

Тебе?

Я например не знал, даже если и говорит что то, то я не записываю про личную жизнь и не пользуюсь такими моментами.
Мы с вами немецкими гражданами конечно разные.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 16.06.2024 - 22:30]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2193
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 22:29
#7416
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Цитата:
N0name:
Как можно было ответить на сообщение, если оно еще на модерации

Поясните, почему вы пришли к такому выводу.

И обращаюсь ко всем - перестаньте выяснять отношения на Форуме. Идите в л/с и там выясняйте. Но тактично, пожалуйста.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
562
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 22:32
#7417
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Цитата:
Тимур Гафуров:

а скрин разве ни о чём не говорит? :lol:
п.с. инстуктируйте лучше своих ботов 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38834
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 22:36
#7418
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Цитата:
Тимур Гафуров:
обращаюсь ко всем -

Здравствуйте, да так, хоть раз за полгода чуть выпустить пар, а то и так на улице жара, купаться нельзя, я тем более с короновирусом тут борюсь всей семьей, не могу отойти, а тут хоть немного интереса есть у многих, заострить какие то моменты, и потом сидет опять паинькой.
Спасибо.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
562
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 22:39
#7419
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Цитата:
111:
Здравствуйте

В редакции же здоровались с ним. :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2193
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 22:43
#7420
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Цитата:
N0name:
а скрин разве ни о чём не говорит?

Мне лично - ни о чем не говорит. Посмотрел ваш предыдущий пост - связи не нашел.
Так что поясните. Если стесняетесь здесь - поясните в л/с мне.
И пользователь 111 тоже может пояснить, если посчитает это необходимым.
Ну и завтра будем разбираться дальше.
Спокойной ночи всем.
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