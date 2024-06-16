Отправлено: - 19:57

saba:

Вы все время упоминаете про ценники, в автобусе висит объявление на двух языках, никто не возмущается, большинство просто не замечает, только Вы педалируете эту тему, зачем?

[Исправлено: maxsaf, 16.06.2024 - 20:57]

Цитата:Тут две стороны. Одна, которая читает, им пофиг, лишь бы понятно было. Другая сторона - пишет. Вот им не пофиг. Им надо либо два языка знать идеально, либо переводчика нанимать, чтобы потом дорогие вывески не переделывать после добавления перевода на казахский с ошибкой. Да и переделка вывески, если она большая - тоже недешевое удовольствие. Приведу в пример Канаду. Тут два государственных языка. Приходишь в любое гос учреждение - все абсолютно на двух языках. Но это не касается частников. Частник сам решает, на каком языке ему делать вывеску или ценники. В нашей провинции в основном все только на английском. Есть тут и чисто французские поселки, в них я не бывал, не знаю, как там с вывесками. Короче, где на каком языке частнику выгодно делать ценники, на таком он и делает, никто тут ему двуязычие не навязывает. Я был точно таким же частником в КЗ. Я - вторая сторона, которая делает вывески. Теперь надеюсь понятно?