saba: Вы все время упоминаете про ценники, в автобусе висит объявление на двух языках, никто не возмущается, большинство просто не замечает, только Вы педалируете эту тему, зачем?
Тут две стороны. Одна, которая читает, им пофиг, лишь бы понятно было. Другая сторона - пишет. Вот им не пофиг. Им надо либо два языка знать идеально, либо переводчика нанимать, чтобы потом дорогие вывески не переделывать после добавления перевода на казахский с ошибкой. Да и переделка вывески, если она большая - тоже недешевое удовольствие. Приведу в пример Канаду. Тут два государственных языка. Приходишь в любое гос учреждение - все абсолютно на двух языках. Но это не касается частников. Частник сам решает, на каком языке ему делать вывеску или ценники. В нашей провинции в основном все только на английском. Есть тут и чисто французские поселки, в них я не бывал, не знаю, как там с вывесками. Короче, где на каком языке частнику выгодно делать ценники, на таком он и делает, никто тут ему двуязычие не навязывает. Я был точно таким же частником в КЗ. Я - вторая сторона, которая делает вывески. Теперь надеюсь понятно?
Здравствуйте, да так, хоть раз за полгода чуть выпустить пар, а то и так на улице жара, купаться нельзя, я тем более с короновирусом тут борюсь всей семьей, не могу отойти, а тут хоть немного интереса есть у многих, заострить какие то моменты, и потом сидет опять паинькой. Спасибо.
Мне лично - ни о чем не говорит. Посмотрел ваш предыдущий пост - связи не нашел. Так что поясните. Если стесняетесь здесь - поясните в л/с мне. И пользователь 111 тоже может пояснить, если посчитает это необходимым. Ну и завтра будем разбираться дальше. Спокойной ночи всем.
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