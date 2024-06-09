НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49404
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 09.06.24 - 14:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Написала в «НГ» об этом коллега доктора, которая к тому же считает себя его ученицей, - Купей МАЛЬЧУБАЕВА. Она - сама заслуженный врач РК, отличник здравоохранения СССР - всегда по-особенному воспринимает отношение общества к докторам. В преддверии Дня медицинского работника напоминает о человеке, который десятки лет работал так, что стал для жителей области символом всего лучшего в профессии врача.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23486
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 16.06.24 - 21:09
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Медициина - это тогда, что ??? Ремесло- такое как у сеятелей- вечного, разумного ??

Это совокупность нескольких наук, основные скорее всего - естественные науки в этом случае.
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 78
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS