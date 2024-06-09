Отправлено: - 20:16

Елена Пикельная:

гуманитарной наукой. Не путайте.

saba:

был реальный позор,

[Исправлено: ACROS, 16.06.2024 - 21:18]

Цитата:Медициина - это тогда, что ??? Ремесло- такое как у сеятелей- вечного, разумного ??Очевидно, в ногу со временем в свете ново-болашаковских концепции, тогда - скотник, механизатор, доярка - гуманитарии, а банкиры, юристы,экономисты - передовая часть общества, или как по новому - ЭЛИТА ??Цитата:Это свойственно всем нуворишам: - делать всё за бабки, к месту или не к месту, при этом топорно, но это как бы сказал Ленин- детская болезнь левизны- со временем эти нувориши( вчерашние дети чабанов, уборщиц, скотников и трактористов) пообтесаются , приобретут дворянский лоск и жирок интеллигенции и все остальные их действия будут выглядеть уже более-менее аристократическими.