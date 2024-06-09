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Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49404
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 09.06.24 - 14:35
Написала в «НГ» об этом коллега доктора, которая к тому же считает себя его ученицей, - Купей МАЛЬЧУБАЕВА. Она - сама заслуженный врач РК, отличник здравоохранения СССР - всегда по-особенному воспринимает отношение общества к докторам. В преддверии Дня медицинского работника напоминает о человеке, который десятки лет работал так, что стал для жителей области символом всего лучшего в профессии врача.
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Re: Имя известного в Костанайской области врача Наримана...
Отправлено: 10.06.24 - 13:53
Цитата:
Да ладно Вам! Курганская всего одна, а Челябинских 5, было 6, Костанайских тоже 6, другое дело, что они не на виду. Челябинские в военке, Костанайских на Зеленстрое, везде частный сектор
vofkakst:
Улица непонятно почему в кОстанае Курганская ))
Улица непонятно почему в кОстанае Курганская ))
Да ладно Вам! Курганская всего одна, а Челябинских 5, было 6, Костанайских тоже 6, другое дело, что они не на виду. Челябинские в военке, Костанайских на Зеленстрое, везде частный сектор
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1408
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 13:54
Цитата:
Я думаю он сам в шоке Возможно этот араб и родился где-то недалеко от Шымкента,но вот так чтобы сразу на казахские деньги
vofkakst:
мужика со старых бумажных денег Аль-Фараби
мужика со старых бумажных денег Аль-Фараби
Я думаю он сам в шоке Возможно этот араб и родился где-то недалеко от Шымкента,но вот так чтобы сразу на казахские деньги
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 14:08
Цитата:
Скорее всего был персом,в советской историографии считалось ,что родился он в Отраре, но сейчас афганцы оспаривают его место рождения. Но это был великий учёный и человек, есть же у нас улица Пушкина или Космонавтов различных
Сабыр:
Возможно этот араб и
Возможно этот араб и
Скорее всего был персом,в советской историографии считалось ,что родился он в Отраре, но сейчас афганцы оспаривают его место рождения. Но это был великий учёный и человек, есть же у нас улица Пушкина или Космонавтов различных
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 14:09
Уж во всяком случае величина несоизмеримая с Ворошиловым
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 14:10
Я отнюдь не призываю к переименованию, хотя в случае с 5 Челябинскими и 6 Костанайскими можно и подумать
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 807
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 14:22
Цитата:
Суть не в этом. Суть в том, как глупо звучат реалии перед фамилией в адресе.
Нет же улицы имени поэта Пушкина, имени лётчика Чкалова или 1 президента назарбаева.
Академик шаяхметов и генерал арыстанбеков вне конкуренции)
saba:
. Но это был великий учёный и человек,
. Но это был великий учёный и человек,
Суть не в этом. Суть в том, как глупо звучат реалии перед фамилией в адресе.
Нет же улицы имени поэта Пушкина, имени лётчика Чкалова или 1 президента назарбаева.
Академик шаяхметов и генерал арыстанбеков вне конкуренции)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1408
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 14:36
Цитата:
Не знаю,ул им Доктора Герасимова звучало бы гораздо уважительнее и почтительнее,чем просто Герасимова. А про этих академиков,да генералов вообще молчу)) они да,вне конкуренции))
vofkakst:
как глупо звучат реалии перед фамилией
как глупо звучат реалии перед фамилией
Не знаю,ул им Доктора Герасимова звучало бы гораздо уважительнее и почтительнее,чем просто Герасимова. А про этих академиков,да генералов вообще молчу)) они да,вне конкуренции))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38828
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 15:18
Цитата:
Ну это эпохи.
Разве кто то раннее не знал что Пушкин поэт, а Гагарин космонавт?
Да и сейчас знают.
Это было само собой разумеющееся.
А вот с Шаяхметовым или Арыстанбековым, население и понятия не имеет, что это были за люди, потому было решено назвать их род деятельности.
vofkakst:
имени поэта Пушкина, имени лётчика Чкалова
имени поэта Пушкина, имени лётчика Чкалова
Ну это эпохи.
Разве кто то раннее не знал что Пушкин поэт, а Гагарин космонавт?
Да и сейчас знают.
Это было само собой разумеющееся.
А вот с Шаяхметовым или Арыстанбековым, население и понятия не имеет, что это были за люди, потому было решено назвать их род деятельности.
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 604
Re: Имя известного в Костанайской области врача Наримана...
Отправлено: 10.06.24 - 15:18
Цитата:
Медицина никогда не была гуманитарной наукой. Не путайте. Гуманитарные науки это, например, история, социология, педагогика.
ACROS:
Герой Соц.Труда и среди гуманитария -
Герой Соц.Труда и среди гуманитария -
Медицина никогда не была гуманитарной наукой. Не путайте. Гуманитарные науки это, например, история, социология, педагогика.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 807
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 15:27
Цитата:
Да и с добавлением рода деятельности лучше не стало.
111:
население и понятия не имеет
население и понятия не имеет
Да и с добавлением рода деятельности лучше не стало.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4493
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 15:59
Цитата:
Да, Это Стельмах В.В.!
Я про него написал.
111:
Да, Это Стельмах В.В.!
Я про него написал.
Re: Имя известного в Костанайской области врача Наримана...
Отправлено: 10.06.24 - 16:13
Цитата:
Не знаю, сейчас на новых табличках есть QR код навели смартфон и получишь всю информацию кто был такой Герасимов или Пушкин. Зачем усложнять, не понимаю, я поддерживал идею дать имя Герасимова улице, но сам с ним не знаком, поэтому никакой подлости в том что не указали ,что он доктор не вижу
Сабыр:
уважительнее и почтительнее,чем просто
уважительнее и почтительнее,чем просто
Не знаю, сейчас на новых табличках есть QR код навели смартфон и получишь всю информацию кто был такой Герасимов или Пушкин. Зачем усложнять, не понимаю, я поддерживал идею дать имя Герасимова улице, но сам с ним не знаком, поэтому никакой подлости в том что не указали ,что он доктор не вижу
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 16:15
А с генералом и академиком я думаю выправится, раньше улица Победы именовалась, улица Площадь Революции, такой был парадокс
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 16:18
Насчёт генерала не знаю, а с академиком был реальный позор, когда депутаты городского маслихата продали улицу города, президенту крупнейшего банка страны, которая захотела увековечить имя своего свёкра!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6237
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 16.06.24 - 20:16
Цитата:
Медициина - это тогда, что ??? Ремесло- такое как у сеятелей- вечного, разумного ??
Очевидно, в ногу со временем в свете ново-болашаковских концепции, тогда - скотник, механизатор, доярка - гуманитарии, а банкиры, юристы,экономисты - передовая часть общества, или как по новому - ЭЛИТА ??
Цитата:
Это свойственно всем нуворишам: - делать всё за бабки, к месту или не к месту, при этом топорно, но это как бы сказал Ленин- детская болезнь левизны- со временем эти нувориши( вчерашние дети чабанов, уборщиц, скотников и трактористов) пообтесаются , приобретут дворянский лоск и жирок интеллигенции и все остальные их действия будут выглядеть уже более-менее аристократическими.
[Исправлено: ACROS, 16.06.2024 - 21:18]
Елена Пикельная:
гуманитарной наукой. Не путайте.
гуманитарной наукой. Не путайте.
Медициина - это тогда, что ??? Ремесло- такое как у сеятелей- вечного, разумного ??
Очевидно, в ногу со временем в свете ново-болашаковских концепции, тогда - скотник, механизатор, доярка - гуманитарии, а банкиры, юристы,экономисты - передовая часть общества, или как по новому - ЭЛИТА ??
Цитата:
saba:
был реальный позор,
был реальный позор,
Это свойственно всем нуворишам: - делать всё за бабки, к месту или не к месту, при этом топорно, но это как бы сказал Ленин- детская болезнь левизны- со временем эти нувориши( вчерашние дети чабанов, уборщиц, скотников и трактористов) пообтесаются , приобретут дворянский лоск и жирок интеллигенции и все остальные их действия будут выглядеть уже более-менее аристократическими.
[Исправлено: ACROS, 16.06.2024 - 21:18]
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