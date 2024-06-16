НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 495 из 495«1...493494495
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23486
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:57
#7411
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вы все время упоминаете про ценники, в автобусе висит объявление на двух языках, никто не возмущается, большинство просто не замечает, только Вы педалируете эту тему, зачем?

Тут две стороны. Одна, которая читает, им пофиг, лишь бы понятно было. Другая сторона - пишет. Вот им не пофиг. Им надо либо два языка знать идеально, либо переводчика нанимать, чтобы потом дорогие вывески не переделывать после добавления перевода на казахский с ошибкой. Да и переделка вывески, если она большая - тоже недешевое удовольствие. Приведу в пример Канаду. Тут два государственных языка. Приходишь в любое гос учреждение - все абсолютно на двух языках. Но это не касается частников. Частник сам решает, на каком языке ему делать вывеску или ценники. В нашей провинции в основном все только на английском. Есть тут и чисто французские поселки, в них я не бывал, не знаю, как там с вывесками. Короче, где на каком языке частнику выгодно делать ценники, на таком он и делает, никто тут ему двуязычие не навязывает. Я был точно таким же частником в КЗ. Я - вторая сторона, которая делает вывески. Теперь надеюсь понятно?

[Исправлено: maxsaf, 16.06.2024 - 20:57]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3248
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 20:20
#7412
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну ты же обвинил сабу

Я его не в чём не обвинял.
Профайл
Страница 495 из 495«1...493494495
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS