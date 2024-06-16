Отправлено: - 19:33

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Бухать нужно меньше, может тогда и жёны уходить не будут

Цитата:Ну четко ты используешь личное, сказанное когда то не для оскорбления, чью то личную жизнь в своих корыстных интересах.И как ты лихо тыкаешь личной жизнью то..